KE potrąci Polsce kolejne środki z budżetu za Turów. Wysłano drugi list i podano datę

Rzecznik Komisji Europejskiej Balazs Ujvari poinformował, że organ ma zamiar potrącić kolejne płatności, z którymi Polska zalega po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o kary nałożone za dalsze funkcjonowanie kopalni węgla brunatnego w Turowie.

Komisja Europejska odbierze drugą część kar za Turów

Jak się dowiadujemy, Komisja Europejska wysłała 9 lutego drugi list w tej sprawie do Polski. Poinformowano w nim polski rząd o ściągnięciu zaległych środków naliczonych w okresie od 20 października do 18 listopada. Pierwsze pismo w sprawie terminu od zasądzenia kar, czyli od 20 września do 20 października, zostało przesłane 8 lutego.

– Mogę potwierdzić, że został wysłany drugi list dotyczący potrącenia środków obejmujący okres od 20 października 2021 r. do 18 listopada 2021 r. – powiedział rzecznik KE.

Kary za Turów, czyli 500 tys. euro dziennie

20 września 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę obowiązek zapłaty 500 tys. euro kary za każdy kolejny dzień funkcjonowania kopalni Turów. Polska jednak konsekwentnie odmawiała przekazania środków do Komisji Europejskiej. Pierwsze informacje o tym, że KE będzie chciała zająć się ściągnięciem środków na własną rękę, pojawiły się już 19 stycznia. To wtedy mówiono o zablokowaniu pierwszych 15 milionów euro z funduszy celowych.

A sprawa toczy się o bardzo wysokie kwoty. Do dnia wycofania przez Czechów skargi do TSUE, co jednocześnie zakończyło naliczanie kolejnych kar, na liczniku nabiło się ponad 308 milionów złotych, których Polska nie zapłaciła KE.

