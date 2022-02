Burza na Wyspach. Fundacja królowej zapomniała o działalności charytatywnej? 98 proc. wydatków pochłonęło co innego

Do danych dotyczących wydatków Queen's Commonwealth Trust (QCT) dotarło „Daily Mail”. Z informacji dziennika wynika, że aż 98 proc. środków fundacji, czyli 787 314 funtów zostało przeznaczone na pensje pracowników. Wydawca podkreślił również, że QCT związane jest z firmą BetterUp, która zatrudnia księcia Harry’ego.

Fundusz powiązany z Elżbietą II tłumaczy się z wydanych pieniędzy

W ciągu 12 miesięcy do marca 2021 roku QCT pozyskało 796 106 funtów od darczyńców. Niestety kwota ta, zamiast trafić na cele charytatywne, niemal w całości została przeznaczona na pensje pracowników. Kontrwersje budzi również fakt, że fundacja zatrudnia tylko 10 osób.

Jak podaje „Daily Mail”, ponad połowa kwoty została przeznaczona na pensje pięciu najwyższych rangą dyrektorów. Podzielili oni między siebie kwotę 420 tys. funtów. Co najmniej 140 tys. funtów zarobił Nicola Brentall, główny dyrektor fundacji. Jego następcą został Chris Kelly, który za czasów Brentalla pełnił funkcję dyrektora ds. operacyjnych i zarabiał ok. 100 tys. funtów.

Fundacja odniosła się do sprawy. Podkreślono, że w ostatnim czasie doszło w jej szeregach do restrukturyzacji, a Kelly zarabia obecnie ok. połowy kwoty 140 tys. funtów. „Chris Kelly został mianowany na stanowisko dyrektora generalnego w kwietniu 2021 roku, kiedy to QCT zrestrukturyzowało się, zmniejszając rozmiar i koszty swojego zespołu zarządzającego, a pensja obecnego prezesa wynosi obecnie około połowy podanej kwoty” – można przeczytać w oświadczeniu. „Wydatki na zespół zarządzający są w bieżącym roku znacznie niższe, co odzwierciedla tę restrukturyzację” – dodano.

Kwestia finansów budzi jeszcze większe kontrowersje w związku z tym, że prezesami QCT do niedawna byli księżna Meghan i książę Harry. Ze stanowiska odeszli w momencie rezygnacji z pełnienia obowiązków należących do członków rodziny królewskiej. Zaangażowanie pary budzi ciekawość zwłaszcza w związku ze współpracą QCT z BetterUP, w której funkcję dyrektora sprawuje książę Harry.

Zasady współpracy QCT z Better UP nieznane

BetterUP to fundacja, z którą w ostatnim czasie związali się księżna Meghan i książę Harry. On sprawuje w niej funkcję dyrektora. Przedsiębiorstwo, z którym związani są byli royalsi, to firma coachingowa online, która została okrzyknięta „największą na świecie firmą zajmującą się zdrowiem psychicznym i coachingiem” .

Nie wiadomo, na jakich zasadach odbywa się współpraca kalifornijskiej firmy z fundacją, której patronką jest Elżbieta II. Wiadomo jednak, że BetterUp czerpie korzyści wizerunkowe z racji współpracy z organizacją związaną z brytyjską monarchinią.

„Wsparcie BetterUp jest darem rzeczowym dla organizacji charytatywnej, a wszystkie dary rzeczowe otrzymane przez QCT są wymieniane w rocznym raporcie i rachunkach organizacji” – przyznał rzecznik QCT cytowany przez „Daily Mail”.

