Wielka Brytania nakłada sankcje na 5 rosyjskich banków. A to nie wszystko

W związku z wkroczeniem rosyjskich wojsk na Ukrainę, Wielka Brytania ogłosiła nałożenie kolejnych sankcji na podmioty gospodarcze z tego pierwszego kraju. Ograniczeniami objęte zostały także „trzy osoby fizyczne ze znacznym majątkiem”. Decyzję o sankcjach ogłosił premier kraju Boris Johnson. Wymienił, których banków dotkną brytyjskie sankcje. Będą to: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank oraz Black Sea Bank.

Boris Johnson wymienił też z nazwiska trzech rosyjskich bogaczy, których objęto osobnymi sankcjami. To Giennadij Timczenko, Boris Rotenberg i Igor Rotenberg. – Wszelkie środki, jakie przetrzymują w Wielkiej Brytanii, zostaną zamrożone. Osoby te zostaną objęte zakazem wjazdu, a wszystkie podmioty z Wielkiej Brytanii będą miały zakaz prowadzenia z nimi interesów – doprecyzował polityk.

– To pierwsza transza z tego, co przygotowaliśmy. Kolejne trzymamy w pogotowiu, gotowe do uruchomienia – dodawał Johnson. Mówił, że Wielka Brytania będzie szukać pokojowego rozwiązania do ostatniej możliwej chwili, ale musi mieć świadomość, że prezydent Putin jest gotowy posunąć się dalej. Zapewnił prezydenta Zelenskiego o „niezachwianym wsparciu” Wielkiej Brytanii.

Konflikt Rosja-Ukraina

Czytaj też:

Niemcy zmieniają front w sprawie Rosji. „Scholz ma szansę przejść do historii, ale trzeba uważać na szczegóły”