Popularne szampony przeciwłupieżowe lada dzień znikną z półek

Jesienią zeszłego roku – jak przypomina portal Mgr.farm -opublikowano unijne rozporządzenie 2021/1902, zmieniające tzw. „Rozporządzenie kosmetyczne” – Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

Efektem tego jest zmiana treści niektórych załączników zawierających substancje stosowane w produktach kosmetycznych, uznawane za rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 marca br., co w praktyce oznacza, że od przyszłego tygodnia w drogeriach czy aptekach nie kupimy produktów zawierających substancje zabronione w kosmetykach. Chodzi o lilial i pirytionian cynku.

Lilial występuje w kompozycjach zapachowych i aromatach. Ma zapach białych kwiatów. Stosowany był w wielu kategoriach produktów kosmetycznych, m.in. w produktach myjących czy pielęgnujących. Z powodu zakazu stosowania Lilialu wycofany ze sprzedaży zostanie Krem Rokitnikowy i Krem Nagietkowy, o czym poinformowała firma Ziołolek, producent tych kosmetyków

Które preparaty znikną?

Mgr farm. zwraca uwagę, że znacznie bardziej odczuwalne będzie wycofanie ze sprzedaż preparatów zawierających pirytionian cynku. Jest to substancja wykazująca skuteczność w zwalczaniu pasożytniczych grzybów i bakterii. Stosuje się ją w leczeniu chorób skóry głowy, takich jak łojotokowe zapalenie skóry (łojotok), egzema, grzybica czy łuszczyca. Występuje też w preparatach na wypadanie włosów. Pozwala szybko pozbyć się zarówno suchego, jak i tłustego łupieżu, jednocześnie zapobiegając jego nawrotom.

Choć substancja od dawna budziła wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, co doprowadziło do sklasyfikowania jej jako działającą szkodliwie na rozrodczość, to właśnie przez jej działanie przeciwłupieżowe, była ona dotychczas dopuszczana do stosowania w preparatach spłukiwanych do pielęgnacji włosów. Zawartość pirytionianu cynku nie mogła w nich jednak przekraczać 1 proc.

Substancja występuje w następujących preparatach:

Novoxidyl®, szampon na wypadanie włosów



Healing Shampon, szampon przeciwłupieżowy (tzw. szampon z kotkiem)



Healing Herbal, ziołowy szampon przeciwłupieżowy



Zoxiderm 150, emulsja do skóry gładkiej i owłosionej,



Zoxiderm, emulsja przeciwłupieżowa



Bioxsine DermaGen Aqua Thermal, szampon przeciwłupieżowy



Squaderm, dermatologiczny szampon przeciwłupieżowy



Sulphur Zdrój, mineralny szampon zdrojowy



Dermedic Capilarte, szampon



Garnier Fructis, szampon wzmacniający, przeciwłupieżowy



Head & Shoulders Classic Clean,



Freederm Zinc, szampon



Od 1 marca br. powyższe preparaty będą musiały zniknąć z półek drogerii i aptek.

