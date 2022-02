Pierwsze efekty sankcji. Oligarchowie apelują o zakończenie wojny

Urodzony na zachodniej Ukrainie miliarder Michaił Fridman przekazał w piątek list pracownikom londyńskiej centrali należącej do niego firmy inwestycyjnej LetterOne, do którego dotarł brytyjski dziennik Financial Times. Oligarcha podkreśla w nim, że rozpoczęty w ubiegłym tygodni konflikt „wbił klin między dwa wschodnie ludy słowiańskie, Rosję i Ukrainę, które są braćmi od wieków”. W jego ocenie mamy do czynienia z tragedią dla obu krajów.

– Urodziłem się na zachodniej Ukrainie i mieszkałem tam do 17 roku życia. Moi rodzice są obywatelami Ukrainy i mieszkają we Lwowie, moim ulubionym mieście – pisze Fridman. – Ale spędziłem również większość mojego życia jako obywatel Rosji, budując i rozwijając firmy. Jestem głęboko przywiązany do narodów ukraińskiego i rosyjskiego i postrzegam obecny konflikt jako tragedię dla nich obu – dodaje.

Miliarder wezwał do zakończenia „rozlewu krwi”

Fridman to jeden z najbogatszych Rosjan. Jak podaje za agencją Bloomberg Business Insider Polska jest największym udziałowcem Alfa Group – firmy inwestycyjnej, która posiada udziały w Alfa Bank, piątym co do wielkości banku w Rosji, oraz X5, rosyjskim detaliście spożywczym. Za pośrednictwem firmy LetterOne z siedzibą w Luksemburgu oligarcha posiada udziały w niemieckim producencie ropy i gazu Wintershall DEA oraz międzynarodowym operatorze telefonii komórkowej Veon. Majątek Fridmana szacowany jest przez na 14,4 mld dolarów.

Apel o szybkie rozmowy pokojowe

Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że Fridman jest pierwszym rosyjskim biznesmenem wypowiadającym się przeciwko konfliktowi w obliczu nałożonych przez Zachód sankcji w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Nie trzeba było jednak czekać na kolejne podobne głosy, gdyż przeciwko konfliktowi wypowiedział się także inny obłożony sankcjami oligarcha Oleg Deripaska.

Wspierający dotychczas politykę prezydenta Rosji który jest założycielem rosyjskiego giganta aluminiowego Rusal wezwał na Telegramie do rozpoczęcia rozmów pokojowych "tak szybko, jak to możliwe".

Jak poinformowała w niedzielę wieczorem Nexta rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą zostały przeniesione na poniedziałek rano. Zaznaczono jednak, że doniesienia pochodzą z mediów propagandowych Kremla. Nie wiadomo zatem czy są prawdziwe.

Czytaj też:

Rosyjska gospodarka panicznie broni się przed krachem. Bank centralny podnosi stopy procentowe do 20 proc.