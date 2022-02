Putin ma kolejne kłopoty. Wielka Brytania uderza w Rosję i oligarchów

Wielka Brytania planuje wprowadzić przede wszystkim dwa nowe rodzaje sankcji wymierzonych w rosyjskie banki. Po pierwsze banki nie będą mogły dokonywać rozliczeń w funtach. Dotkliwy będzie również drugi wymiar sankcji. Truss planuje całkowite zamrożenie aktywów na trzech rosyjskich banków. Uniemożliwi im to zadłużenie się w Wielkiej Brytanii. Minister spraw zagranicznych podkreśliła również, że te sankcje odizolują rosyjskie firmy. Aż trzy miliony z nich mają nie być w stanie zebrać kapitału w Londynie.

– Ponieważ ponad 50 proc. rosyjskiego handlu jest denominowane w dolarach lub funtach szterlingach, nasza skoordynowana akcja ze Stanami Zjednoczonymi zaszkodzi zdolności Rosji do handlu ze światem – powiedziała Lizz Truss podczas przemówienia w Izbie Gmin.

Wielka Brytania idzie dalej. Sankcje na Rosję zabolą oligarchów

Lizz Truss w rozmowie ze Sky News potwierdziła, że Wielka Brytania pracuje nad listą dóbr należących do rosyjskich oligarchów, którzy w najbliższych tygodniach zostaną objęci brytyjskimi sankcjami. Minister spraw zagranicznych podkreślała, że w Rosji jest ponad 100 miliarderów. Na tropie dowodów przeciw nim są już urzędnicy z Wysp. Celem tego śledztwa ma być najpierw namierzenie, a następnie zamrożenie ich aktywów w Wielkiej Brytanii.

– Namierzamy prywatne odrzutowce oligarchów, ich nieruchomości, inne rzeczy, które mają – mówiła w niedzielę w wywiadzie ze Sky minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss. Swoje słowa potwierdziła w poniedziałek podczas występu przez brytyjskimi politykami. Mówiąc, że Zjednoczone Królestwa uderzą w oligarchów „koncentrując się na ich domach, jachtach i każdym aspekcie ich życia” .

Podczas wystąpienia podkreślała, że jeżeli Wielka Brytania zabroni eksportu zaawansowanych technologii do Rosji (m.in. sprzęt morski i nawigacyjny), to zadziała to „jak hamulec ręczny dla gospodarki Rosji w nadchodzących dniach” .

Kończąc swoje wystąpienie Truss przyznała, że wojna Rosji z Ukrainą może potrwać jeszcze miesiące lub lata, ale Wielka Brytania i jej sojusznicy są godowi na gospodarcze poświęcenia, aby wesprzeć Ukrainę.

