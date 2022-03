Były kanclerz Austrii odchodzi z Łukoilu. Mówi o przekroczeniu „czerwonej linii”

O rezygnacji z zasiadania w radzie dyrektorów w Łukoilu Wolfgang Schuessel poinformował w piątek w specjalnym oświadczeniu przesłanym austriackiej agencji informacyjnej APA. Schuessel podkreślił w oświadczeniu, że ostatnie dni swojego pobytu w radzie spółki spędził na naciskach dotyczących przyjęcia rezolucji krytykującej inwazję, która w jego ocenie przekroczyła czerwoną linię.

– Dla mnie, osoby, która zawsze opowiadała się za konstruktywnymi więziami między Unią Europejską a Rosją, wojenny atak na Ukrainę, brutalne ataki i bombardowania ludności cywilnej przekroczyły czerwoną linię – napisał Schuessel.

Schuessel odchodzi po 2 latach

Wolfgang Schuessel został członkiem rady dyrektorów w Łukoilu w 2019 roku. W latach 2000-2007 pełnił stanowisko kanclerza Austrii (wcześniej przez pięć lat był wicekanclerzem), od 1995 do 2007 roku stał na czele Austriackiej Partii Ludowej, od 1979 roku do 2011 roku był posłem Rady Narodowej. W 2008 stanął na czele zajmującego się polityką zagraniczną think tanku ÖGAVN. W 2015 roku został przewodniczącym rady kuratorów Fundacji Konrada Adenauera.

W czwartek światowe media (m.in. Reuters i AFP) podały, iż Łukoil wezwał do jak najszybszego zakończenia konfliktu na Ukrainie.

Warto podkreślić, że Schuessel to drugi były szef austriackiego rządu, który w ostatnim czasie pożegnał się z rosyjską spółką w związku z atakiem Kremla na Ukrainę. W pierwszym dniu inwazji z pracy dla rosyjskich kolei zrezygnował Christian Kern, premier Austrii w latach 2016-2017.

