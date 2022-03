Chiny zwiększają wydatki na obronność. Setki miliardów dolarów, aby dogonić USA

Wojna na Ukrainie spowodowała lawinę deklaracji o zwiększeniu wydatków na zbrojenia. Ogromny program zapowiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który poinformował o dodatkowych 100 mld euro w 2022 roku i wzroście o 2 proc. PKB w kolejnych latach. Następnie w projekcie ustawy o obronie ojczyzny, wzrost wydatków na Wojsko Polskie do 3 proc. PKB zapowiedziała Polska. Teraz dowiadujemy się, ze podobny trend dotarł do Chin.

Chiny z większymi wydatkami na armię

Chiny posiadają drugi największy na świecie budżet przeznaczony na wyposażenie i utrzymanie armii. Wyprzedzają je wyłącznie Stany Zjednoczone. Podczas corocznego zebrania parlamentu poinformowano, że wzrost wydatków na obronność w 2022 roku wyniesie nie 6,8 proc. PKB, jak w 2021 rok, a aż 7,1 proc. Eksperci wyliczyli, że w przeliczeniu na konkretne kwoty, może to być nawet 1,45 biliona yuanów, czyli około 230 miliardów dolarów.

Jest to zdecydowanie więcej, niż wyniesie prognozowany wzrost chińskiego PKB we 2022 roku. Ekonomiści, a także władze Chin (zapowiedział to premier Li Keqiang) sądzą bowiem, że gospodarka Państwa Środka przyspieszy w tym roku o 5,5 proc.

Większe wydatki na wojsko. „Gotowość bojowa i ochrona suwerenności”

Podczas przemówienia otwierającego spotkanie premier Li Keqiang powiedział, że plany większych wydatków na obronność mają na celu „zwiększenie gotowości bojowej, a także zwinność w obronie Chin, ich suwerenności i możliwości rozwoju”.

To jednak nie jest pierwszy rok z tak dużymi wydatkami. W przeciwieństwie do państw europejskich Chiny zbroją się od lat. Będzie to kolejny budżet z pokaźnymi środkami przeznaczonymi na modernizację i rozwój armii. Władze Państwa Środka postawiły sobie za cel stworzenie wojska, które będzie mogło technologicznie dorównać Stanom Zjednoczonym. Eksperci przypominają jednak, że nawet mimo pokaźnych podwyżek, budżetowi Chin jeszcze wiele brakuje do wydatków, które na armię przeznaczają USA. W 2022 roku na ten cel amerykanie przeznaczą bowiem ponad 700 miliardów dolarów.

