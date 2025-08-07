Gry się nie sprzedają, więc kupują bitcoiny. Ryzykowny plan polskich spółek

Strategia skarbcowa, czyli lokowanie rezerw finansowych w bitcoinie, zdobywa popularność na całym świecie. Przykładem jest MicroStrategy, które jako pierwsze w 2020 roku zakupiło 21 454 BTC za 250 mln dol. Dziś firma posiada 628 791 BTC o wartości ok. 72 mld dol., co przekracza jej roczne przychody. W jej ślady idą inne globalne spółki, jak japoński Metaplanet (17 595 BTC) czy amerykańskie Trump Media & Technology (18 430 BTC), a także spółki z sektora wydobywczego, giełdy kryptowalutowe i firmy inwestycyjne.

Model finansowania

Model finansowania tych zakupów obejmuje emisję akcji lub obligacji, także wieczystych. Przykładowo, MicroStrategy oferuje akcje uprzywilejowane z dywidendą 8–13 proc., a Metaplanet dodaje obligacje bezterminowe. Te instrumenty zapewniają środki na kolejne zakupy kryptowaluty, jednocześnie umożliwiając inwestorom ekspozycję na cenę bitcoina.

W Polsce strategię skarbcową ogłosiły dwie spółki z NewConnect – Ice Code Games i Immersion Games. Pierwsza pozyskała inwestora z 1 mln euro na rozwój nowego segmentu działalności opartego na bitcoinie. Immersion Games, po sprzedaży praw do gier za 600 tys. zł, ogłosiła zakup BTC za 1–1,5 mln euro oraz plan akumulacji rezerwy sięgającej nawet 100 mln euro, finansowanej przez emisję obligacji zamiennych.

Spółka planuje pasywne zarządzanie aktywami w modelu „kup i trzymaj”, z przechowywaniem bitcoinów w trybie offline u renomowanych depozytariuszy, jak Coinbase Prime czy Fidelity.

Ryzykowna strategia

Strategia skarbcowa niesie jednak istotne ryzyko. Zmienność kursu BTC może prowadzić do dużych strat księgowych, szczególnie gdy zakupy finansowane są długiem. W razie spadku ceny kryptowaluty może to zachwiać bilansem spółek. Jednocześnie brak stabilnych dochodów operacyjnych może zmusić je do sprzedaży BTC przy niekorzystnym kursie.

Mimo to coraz więcej firm na świecie stawia na ten model. Według danych MicroStrategy, ponad 70 spółek wdrożyło lub rozważa strategię skarbcową. Trend obejmuje rynki z USA, Japonii, Indii, Brazylii, Chin i Europy. Teraz dołączają także polskie firmy.

