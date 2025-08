Chińczycy stawiają na Polskę. Wkrótce ruszy zakład Shanghai Pret

W Opolu powstanie nowy zakład produkcyjny należący do chińskiej firmy Shanghai Pret Composites. Koncern ten, działający globalnie od ponad 30 lat i zatrudniający 3 tysiące pracowników, wynajął ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w centrum biznesowym CT Park. Jak podaje „Nowa Trybuna Opolska”, działalność firmy w Polsce ma rozpocząć się jeszcze w 2025 roku.

Nowa fabryka

Nowa fabryka będzie zajmować się przetwórstwem polimerów, wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym i innych sektorach. Zaletą wybranej lokalizacji okazało się strategiczne położenie CT Parku oraz możliwość technicznego przystosowania obiektu do wymagań produkcyjnych chińskiego inwestora.

Jak podkreśla Piotr Merta z CTP Polska, Polska cieszy się rosnącym zainteresowaniem inwestorów z Azji ze względu na stabilność łańcuchów dostaw, dostęp do unijnych rynków i korzystną strukturę kosztów. – Polska łączy te wszystkie atuty w jednej lokalizacji – zaznaczył.

Choć fabryka nie będzie budowana od podstaw, konieczne będzie jej dostosowanie do profilu działalności Shanghai Pret Composites. Chodzi m.in. o modernizację infrastruktury energetycznej, zwiększenie mocy przyłączeniowej i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wszystko po to, by możliwie jak najszybciej rozpocząć produkcję.

Globalna ekspansja

– Rozpoczęcie działalności w Polsce to kolejny etap naszej globalnej ekspansji – powiedział Hao Gong, inżynier R&D w Shanghai Pret Composites, cytowany przez Property News.

Polska staje się coraz ważniejszym punktem na mapie rozwoju chińskich firm motoryzacyjnych. Wcześniej w 2025 roku marka Chery rozpoczęła sprzedaż swoich samochodów w Polsce i rozważa uruchomienie tu produkcji. Wiceprezes Chery, Charlie Zhang, zaznaczył, że silny łańcuch dostaw czyni Polskę wyjątkowo atrakcyjną dla sektora motoryzacyjnego.

