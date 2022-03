Visa i Mastercard zawieszają wszystkie transakcje w Rosji. Karty stają się bezużyteczne

Mastercard podał, że karty wydane dla klientów rosyjskich banków przestały działać. Nie będzie możliwości płacenia nimi, ani wypłacania pieniędzy z bankomatów. Dotyczy to również transakcji poza granicami Rosji.

Visa przekazała informacje o identycznych zmianach. Klienci rosyjskich banków mają więc od teraz w portfelach bezużyteczny kawałek plastiku.

– Postanowiliśmy działać w efekcie niesprowokowanej inwazji na Ukrainę i wydarzeń, których nie możemy zaakceptować, a których doświadczamy – powiedział Al Kelly, dyrektor wykonawczy Visa Inc. – Jest na przykro z powodu skutków, które będzie to miało na naszych partnerach i klientach, sprzedawcach i posiadaczach kart, których obsługujemy w Rosji – dodał.

Rosja bez dostępu do płatności

W efekcie decyzji Visa i Mastercard, Rosjanie zostali właściwie bez możliwości wykonywania transakcji inaczej, niż przy pomocy gotówki. W Rosji nie działają już bowiem również takie usługi jak Apple Pay i Google Pay. W grę wchodzi już niemal wyłącznie płatność słabym rublem.

Z tym jednak również może być problem, bo nie dość, że waluta traci ciągle na wartości, to dodatkowo w bankomatach zaczyna brakować gotówki. Ten problem może jednak zniknąć, gdyż bankomaty po decyzji Visy i Mastercard również staną się bezużyteczne. Sankcje, które są następstwem inwazji na Ukrainę, mogą doprowadzić do tego, że zwykli Rosjanie zaczną bardzo negatywnie oceniać nie tylko samą wojnę, ale także władze, która do niej doprowadziła. Zachód sankcjami może uderzyć nie tylko w siłę gospodarki, ale także wizerunek Władimira Putina.

