Francuski aktywista włamał się do willi córki Putina. Cel jest szczytny

Francuski aktywista Pierre Afner dokonał widowiskowego włamania w miejscowości Biarritz niedaleko granicy z Hiszpanią. Jego celem padła luksusowa willa Kateriny Tichonowej. Ukrywająca się pod fikcyjnym nazwiskiem trzydziestopięciolatka jest córką Władimira Putina.

W willi córki Putina zamieszkają uchodźcy

Włamanie nie powinno być powodem do pochwał, ale w tym wypadku można zrobić wyjątek. Aktywista, który przejął willę córki Władimira Putina, zamierza wymienić w niej zamki, a następnie udostępnić ją ukraińskim uchodźcom. Swobodnie zmieści się tam wiele uciekających przed wojną rodzin. Willa posiada bowiem osiem sypialni i trzy łazienki. Nowi lokatorzy będą mogli się cieszyć nie tylko przepychem i luksusami, ale także pięknym widokiem na Zatokę Biskajską.

Jak przypomina The Insider, informacje o tym, że Putin inwestuje w nieruchomości na wybrzeży Oceanu Atlantyckiego, pojawiły się już w 1996 roku. Wtedy prezydent Rosji zaprzeczał tym informacjom, ale aktywiści szybko namierzyli willę, w której później mieszkała była baletnica, która okazała się być córką Putina. Przez wiele lat była ona w związku z synem wiceprezesa Rossiya Banku Nikolaya Shamalova. Co ciekawe, willa należała wcześniej do rosyjskiego oligarchy i przyjaciela Władimira Putina – Giennadija Timczenki.

Willi jest kilkanaście

Francuski aktywista zapowiada, że to nie koniec jego akcji. Twierdzi, że namierzył kilkanaście tego typu posiadłości na zachodnim wybrzeżu Francji. Putin miał je kupować jeszcze przed tym, zanim został prezydentem Rosji.

