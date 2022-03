Waszyngton o porozumienia z Iranem. „Jesteśmy blisko”

– Jesteśmy blisko możliwego porozumienia, ale jeszcze do tego nie doszliśmy – powiedział w środę Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA, wzywając jednocześnie do szybkiego rozstrzygnięcia nierozstrzygniętych kwestii.

Przypomnijmy, że porozumienie nuklearne zawarte w 2015 roku przewidywało dopuszczenie Iranu do m.in. handlu ropą z państwami Zachodu w zamian za ograniczenie programu nuklearnego. W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump zdecydował o wycofaniu się z porozumienia, co w konsekwencji doprowadziło do jego upadku. Iran znów rozpoczął niekontrolowanie zwiększać poziom wzbogacania uranu w swoich instalacjach. Powróciły również sankcje na m.in. irańską ropę naftową.

Rosja blokuje porozumienie?

Obecne negocjacje mają związek z atakiem Rosji na Ukrainę – ropa z Iranu mogłaby stanowić przeciwwagę dla ropy rosyjskiej. Pod koniec zeszłego tygodnia odbywające się w Wiedniu rozmowy zostały niespodziewanie zawieszone. Negocjacje miały znaleźć się w impasie z powodu rosyjskich żądań, które uniemożliwiają wznowienie porozumienia z 2015 roku. Rosja ma domagać się, aby sankcje wobec niej wymierzone z powodu wojny na Ukrainie nie dotyczyły jej współpracy z Teheranem.

Szef rosyjskiego MSZ Siegiej Ławrow utrzymuje, że Rosja nie blokuje porozumienia nuklearnego pozwalającego na zniesienie sankcji na Iran. Według Ławrowa Rosja otrzymała pisemne gwarancje od pozostałych partnerów, że sankcje nie wpłyną na handel z Iranem.

– Słyszałem, jak Amerykanie codziennie próbowali oskarżać nas o odwlekanie umowy – to kłamstwo. W kilku stolicach umowa nie jest ostatecznie zatwierdzona, a stolica Rosji – Moskwa – nie jest jedną z nich – powiedział Ławrow podczas wizyty w Iranie.

– Otrzymaliśmy pisemne gwarancje – są one zawarte w samym tekście umowy o odrodzeniu porozumienia nuklearnego i w tych tekstach jest wiarygodna ochrona wszystkich projektów przewidzianych przez porozumienie – w tym powiązania rosyjskich firm i naszych specjalistów – dodał.

Według rzecznika departamentu stanu USA, Rosja nie otrzymała żadnych dodatkowych gwarancji dotyczących porozumienia z Iranem.

– Sankcje na Rosję nie wpłyną na realizację porozumienia nuklearnego z Iranem, ale samo porozumienie nie będzie dla niej włazem do ucieczki przed restrykcjami – powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA.

