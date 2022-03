Pracodawcy apelują o szybką legalizację pobytu i zatrudnienia Białorusinów

– W związku z bezprecedensowym napływem do Polski uchodźców wojennych rząd przygotował specustawę przewidującą dla Ukraińców szczególne warunki legalizacji pobytu i uzyskiwania uprawnienia do podjęcia pracy. W rezultacie kolejne setki tysięcy osób przekraczających granicę mogą od razu w pełni legalnie poszukiwać zatrudnienia, uzyskując tym samym niezależność finansową od jakiejkolwiek pomocy państwa – czytamy w komunikacie skierowanym do rządzących.

Organizacje pracodawców zwracają uwagę, iż znaczna część osób przybywających do Polski z Ukrainy to kobiety, tymczasem w ciągu ostatnich tygodni w przeciwnym kierunku udało się ok. 100 tysięcy mężczyzn wracających do swojego kraju, by bronić go przed rosyjską agresją. W rezultacie, z uwagi na strukturę zatrudnienia (przewaga mężczyzn) wynikającą z charakterystyki realizowanych przez pracowników zadań, niektóre sektory polskiej gospodarki mierzą się z poważnym problemem braku rąk do pracy.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Apel ws. Białorusinów

– Mając na uwadze powyższe, a także uwzględniwszy fakt, że w związku z toczącą się wojną docierają do nas sygnały o znacznej liczbie Białorusinów planujących ucieczkę z kraju z obawy przed dalszymi represjami i masowym poborem, apelujemy do rządu o wprowadzenie – w ramach nowelizacji specustawy – możliwości szybkiej legalizacji pobytu i zatrudnienia również dla Białorusinów, na takich samych zasadach, jak dla Ukraińców. W ten sposób uda nam się jednocześnie odpowiedzieć na potrzeby polskiej gospodarki i uderzyć w reżim Łukaszenki – apelują pracodawcy.

Apel do rządu wystosowały Business Centre Club (BCC), Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Konfederacja Lewiatan, ZPP, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Uczestnik szturmu na Kapitol znalazł azyl na Białorusi