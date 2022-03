Alerty RCB dla Ukraińców. Z Krakowa i Katowic odjadą pociągi do Niemiec

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do użytkowników telefonów komórkowych z ukraińskimi kartami SIM alert w sprawie pociągów specjalnych z Krakowa i Katowic, którymi 23 marca uchodźcy będą mogli dojechać do Niemiec. Z Katowic odjadą trzy składy (o 12:47, 15:24 i 21:48), a z Krakowa jeden o 20:30.

Ponad 100 specjalnych pociągów rozwiozło uchodźców po Europie

Serwis Kurier Kolejowy informuje, że do 22 marca łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma i Krakowa) wyjechały 524 pociągi z uchodźcami, w tym 405 pociągów stałego kursowania i 119 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 195 tys. osób.

Obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej od 26 lutego br. mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągów kategorii ekonomicznych TLK i IC. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, dzięki czemu Ukraińcy mogą swobodnie poruszać się do miejsc docelowych w różnych państwach regionu.

Komisja Europejska finalizuje zasady udzielania pomocy

Komisja Europejska nie chce tworzyć specjalnego funduszu, z którego będą zwracane koszty, jakie poszczególne państwa poniosły przyjmując uchodźców z Ukrainy. Wypłaty będą realizowane z istniejących funduszy – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. Z ustaleń gazety wynika, że Komisja Europejska chce stworzyć punkt kompleksowej obsługi (tzw. one stop shop) wydatków przeznaczonych na uchodźców. Pieniądze na pokrycie różnych wydatków pochodziłyby z różnych mniejszych funduszy: przeznaczonych na politykę migracyjną, humanitarną i na politykę spójności. Polska optuje wprawdzie za utworzeniem dodatkowego, odrębnego funduszu, ale może to zająć za dużo czasu, stąd decyzja o wypłatach z istniejących funduszy.

