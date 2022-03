Nowe sankcje Wielkiej Brytanii. Objęły m.in. pasierbicę Ławrowa

Wielka Brytania ogłosiła dziś kolejne sankcje na Rosję, w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę, która rozpoczęła się dokładnie miesiąc temu. Nowe brytyjskie sankcje dotyczą w sumie 65 podmiotów.

Zdecydowano m.in. o zamrożeniu aktywów państwowej firmy transportowej Sovcomflot, Gazprombanku i Alfa-Banku, który jest jednym z największych prywatnych pożyczkodawców w Rosji, kontrolowanym przez Michaiła Fridmana, który z kolei został objęty brytyjskimi sankcjami na początku marca. Na liście osób objętych nowymi sankcjami znaleźli się również m.in. potentat naftowy Jewgienij Szwidler, założyciel banku Tinkoff Oleg Tinkow, czy German Gref, dyrektor generalny Skierbanku, największego rosyjskiego banku.

Sankcje wobec pasierbicy Ławrowa

Brytyjskie sankcje dotyczą nie tylko rosyjskich podmiotów i oligarchów, ale też osób blisko związanych ze współpracownikami prezydenta Rosji Władimira Putina. Objęły one Polinę Kowalewą, córkę Swietłany Poliakowej, drugiej żony szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa. 26-latka posiada w Londynie luksusowy apartament na Kensington High Street, który jest wart 4,4 mln funtów, czyli ok. 25 mln zł. Pasierbica Ławrowa kupiła go w wieku 21 lat za gotówkę.

Nowe brytyjskie sankcje objęły również Grupę Wagnera, która dostała zlecenie zamordowania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. – Putin nie powinien mieć złudzeń – jesteśmy zjednoczeni z naszymi sojusznikami i będziemy nadal dokręcać śrubę rosyjskiej gospodarce – powiedziała minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss.

Morawiecki: Dotychczasowe sankcje bezprecedensowe, ale niewystarczające. Ostrzega Niemcy