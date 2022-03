Prawie co drugi Rosjanin spodziewa się szybkiego powrotu zachodnich marek

Dziś mija dokładnie miesiąc od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę. Od tamtego czasu Unia Europejska, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone nałożyły na Moskwę szereg sankcji, zaś obecne w Rosji zachodnie firmy zdecydowały o zawieszeniu działalności.

Jak podchodzą do tego Rosjanie? Jak pokazuje sondaż przeprowadzony przez moskiewski Synergy University, 42 proc. badanych twierdzi, że większość zachodnich firm, które opuściły ich kraj, wróci w ciągu roku. Co czwarty respondent (26 proc.) uważa, że powrót zajmie im od 3 do 5 lat. Zbliżony odsetek badanych (24 proc.) przewiduje, że stanie się to w ciągu 5-10 lat. Powrotu zachodnich marek nie spodziewa się jedynie 8 proc. ankietowanych.

Blisko co trzeci uczestnik badania (36 proc.) uważa, że wycofanie szeregu firm zagranicznych z Rosji będzie miało pozytywny wpływ na krajową gospodarkę. Negatywnych konsekwencji spodziewa się 24 proc. respondentów, zaś według 40 proc. masowy odpływ zagranicznych marek będzie miał niewielki wpływ na sytuację gospodarczą w Rosji.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Jakie pozytywy ze zniknięcia zachodnich marek?

Jakie pozytywy może przynieść wycofanie się zachodnich firm z Rosji? W gronie zwolenników takiego scenariusza najczęściej padają głosy o zmniejszeniu zależności Rosji od zagranicznych producentów, czy braku konieczności przestrzegania zasad polityki Zachodu. Część badanych liczy też, że zachęci to do rozwoju krajowego biznesu.

Badanie pokazuje, że 58 proc. ankietowanych uważa, że rosyjski biznes będzie w stanie całkowicie lub prawie całkowicie zastąpić zagraniczne marki, które opuściły Rosję. Zdaniem 42 proc. badanych krajowi przedsiębiorcy są w stanie to zrobić tylko częściowo. Niespełna połowa respondentów (47 proc.) przewiduje, iż lukę na rynku mogą wypełnić marki chińskie, zaś co czwarty badany spodziewa się przybycia marek indyjskich.

Badania przeprowadzono w marcu na ponad 5000 dorosłych ankietowanych w całej Rosji.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport



Czytaj też:

Dmytro Kułeba: płacenie za gaz w rublach to wspieranie reżimu. Putin sam zmienił warunki umów