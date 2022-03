Netflix zainwestował w Polsce 490 mln złotych i otwiera biuro w Warszawie. Rzecznik rządu chwali inwestycję

Netflix zadebiutował w Polsce w 2016 roku, ale stosunkowo niedługa obecność nie oznacza małego zaangażowania. Rzecz wręcz przeciwną pokazują dane za lata 2020-2021. Jak wynik z informacji udostępnionych przez platformę Netflix zainwestował 490 milionów złotych w produkcje realizowane w Polsce (produkcja własnych filmów i seriali, koprodukcja tytułów licencjonowanych, zakup licencji oraz produkcja własnych tytułów zagranicznych) i stworzył 2600 miejsc pracy przy produkcjach własnych. Wśród najbardziej znanych polskich produkcji są Sexify, czy Rojst '97.

Netflix otwiera biuro w Polsce

Zwiększone zaangażowanie firmy w tworzenie produkcji lokalnych w Polsce, a także całym regionie, sprawiło także, że Netflix podjął decyzję o otworzenie nowego biura w Warszawie. Będzie pełniło rolę regionalnego hubu dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

– Polska stała się dla nas kluczowym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę polskich produkcji, nadszedł właściwy moment, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do lokalnej branży kreatywnej i filmowej. Biuro Netflix w Warszawie to naturalny krok w naszym rozwoju, który znacznie ułatwi budowanie długoterminowej współpracy w regionie i wzmocni istniejące relacje, tworząc szerokie możliwości dla twórców i producentów. Kreatywność i potencjał branży sprawiają, że Warszawa jest doskonałym punktem do prowadzenia biznesu na całą Europę Środkowo-Wschodnią – mówi Larry Tanz, Vice President, Head of Original Series, EMEA at Netflix.

– Otwarcie stałego biura w Warszawie jednego z światowych liderów OTT oznacza, że Polska jest jednym z bardziej rozwojowych rynków produkcji audiowizualnych w Europie. Traktowana jest jako poważny, długofalowy partner. Będzie lokalizacją większej ilości realizowanych projektów. A nowe projekty to miejsca pracy, większy transfer środków, nowe możliwości kreatywne. Cieszymy się, że rynek polski, polscy producenci, mają coraz więcej partnerów finansujących produkcję z rynków zagranicznych – to pobudza gospodarkę oraz rozwój sektora jako takiego. To ważny sygnał dla nas wszystkich ugruntowujący pozycję rodzimego sektora audiowizualnego w naszym regionie Europy – dodaje Alicja Grawon-Jaksik, Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Netflix chce korzystać z polskich talentów

Polska posiada niezwykle bogatą historię, ciekawe tradycje i utalentowanych twórców – to sprawia, że jest kopalnią inspiracji i domem wielu wspaniałych pomysłów – czytamy w komunikacie Netfliksa. Do utalentowanych twórców i potencjału polskiego rynku odniósł się także rzecznik rządu Piotr Müller, który skomentował decyzję Netflika o zwiększeniu obecności w naszym kraju. „Dobra decyzja, która potwierdza stałe zainteresowanie naszym regionem ze strony amerykańskich inwestorów. To kolejne miejsca pracy w sektorze audiowizulanym i możliwości rozwoju dla polskich talentów” – napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Netflix zapowiedział, że zainwestowane 490 milionów złotych, to jeszcze nie koniec. Poza nowym biurem serwis streamingowy rozpoczął współpracę ze Szkołą Filmową w Łodzi, a także z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych.

