RMF FM: KPO zostanie zatwierdzone podczas wizyty Ursuli Von der Leyen w Warszawie

Podczas wizyty Ursuli Von der Leyen w Warszawie, ma zostać zatwierdzony Krajowy Plan Odbudowy dla Polski – twierdzi RMF FM, powołując się na nieoficjalne ustalenie swojej dziennikarki. Przewodnicząca Komisji Europejskiej odwiedzi Warszawę 9 kwietnia. Temat KPO budzi w Polsce emocje od miesięcy. Środki z niego miały pomóc w wychodzeniu z kryzysu popandemicznego, ale teraz miałyby dodatkową moc.

Zamieszanie wokół Krajowego Planu Odbudowy

O Krajowym Programie Odbudowy zrobiło się ponownie głośno kilka dni temu. 22 marca minister rozwoju i technologii zapowiedział, że Komisja Europejska „lada chwila” powinna dać zielone światło dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. – Jest polityczna zgoda w KE na jego uruchomienie – stwierdził Piotr Nowak. Chwilę później został zdymisjonowany. Dzień później informacjom byłego już ministra zaprzeczył rzecznik rządu. – Nie ma takiego porozumienia (w sprawie KPO – red.) Jestem trochę zaskoczony tymi wczorajszymi informacjami – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller przypomniał, że w negocjacjach dotyczących odblokowania KPO uczestniczy premier Mateusz Morawiecki. – Robi to premier Morawiecki bezpośrednio z szefową KE, bo na tym poziomie jest to robione, a na poziomie technicznym, komisyjnym, w tym zespole, z przewodniczącą KE, która delegowała swoich przedstawicieli, robi to minister Buda. Więc jak rozumiem, minister Nowak mógł usłyszeć w kuluarach posiedzenia Rady UE, że jest taka chęć, ale takiej decyzji nie ma. Chciałbym być takim optymistą jak minister Nowak, ale jest jeszcze trochę rzeczy do dopięcia, żeby to było możliwe – stwierdził rzecznik rządu.

