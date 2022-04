Holenderski rząd aresztował 14 jachtów należących do Rosjan

Rząd Holandii poinformował w środę, że uniemożliwi 14 jachtom – w tym 12 budowanym dla rosyjskich właścicieli – opuszczenie kraju z powodu sankcji nałożonych na Rosję w związku z atakiem tego kraju na Ukrainę.

Resort spraw zagranicznych Holandii złożył pismo do parlamentu, w którym informuje ustawodawców o egzekwowaniu sankcji. Jak zauważa agencja Reuters, budowa jachtów należy do głównych gałęzi przemysłu w Holandii.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Ostatnie aresztowania

W tym tygodniu hiszpańska policja we współpracy z amerykańskim FBI zatrzymała 78-metrowy jacht „Tango”, należący do Wiktora Wekselberga, który widnieje na listach osób sankcjonowanych przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz Unię Europejską. Do zatrzymania jachtu doszło na Majorce w stolicy wyspy Palma de Mallorca. Statek zidentyfikowały jako pierwsze służby Stanów Zjednoczonych, przekazały także informacje, że jego właściciel posiada też wart 82 mln euro prywatny samolot Airbus A319. Według służb majątek Wekselberga jest wart 5,42 mld euro. Dorobił się go zawiadując Grupą Renova, która działa w głównie w sektorze energetycznym.

To kolejny w ostatnim czasie zarekwirowany jacht rosyjskiego oligarchy, a zarazem współpracownika prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Wcześniej zatrzymano m.in. największy jacht żeglujący Sailing Yacht A wart 530 mln euro czy jacht Lady M wart 65 mln euro. Przed sankcjami ucieka Solaris, jacht należący najprawdopodobniej do Romana Abramowicza. Luksusowy statek zacumowany jest w tureckim porcie w Bodrum, wcześniej lawirował po Morzu Śródziemnym, unikając wód terytorialnych Unii Europejskiej.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Właściciele zajętych jachtów nie chcą się ujawnić. Nie ma komu płacić za naprawy