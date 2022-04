Morawiecki: Mamy putiinflację. Premier apeluje do polityków

Premier Mateusz Morawiecki gościł w sobotę w firmie WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim. Podczas konferencji prasowej pytany był m.in. czy rząd w związku z rosnącą inflacją planuje podjęcie działań antyinflacyjnych i nowelizacji budżetu na ten rok. Szef rządu stwierdził, że mamy w Polsce "putiinflację" i zwrócił się z apelem do polityków.

– Mamy w Polsce inflację, inflację spowodowaną przez Putina – putiinflację. Inflację spowodowaną przez wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Dlatego mój gorący apel i wezwanie do polityków wszystkich opcji – nie wykorzystujcie tego szczególnego czasu, czasu wojny za naszą wschodnią granicą, aby huśtać polską łódką – powiedział premier.

Inflacja prędko nie spadnie

Morawiecki przypomniał, że jeszcze przed wojną rząd wdrożył tarczę antyinflacyjną. Nie pozostawił również złudzeń, że inflacja w najbliższym czasie spadnie. – Przez najbliższe miesiące i niestety przez najbliższe kwartały będzie stosunkowo wysoka. Trzeba razem przez ten trudny okres gospodarczy przejść, by inflacja nie wyrwała się spod kontroli – powiedział szef rządu.

Jako przykład kraju w którym inflacja wyrwała sie spod kontroli Morawiecki wskazał Turcję.

– Turcja rok temu miała inflację zbliżoną do tej, którą ma w tej chwili Polska. Zastosowała wówczas mechanizmy proponowane dziś przez część polityków opozycji, przez co doprowadzono do inflacji na poziomie 61 proc. Taka inflacja niszczy zdrową tkankę gospodarczą państwa – powiedział Morawiecki.

