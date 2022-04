Zmiana pracy. Polacy wskazują jeden powód

Obecny czas raczej nie sprzyja zmianie pracy. Z niedawnego badania, którego wyniki opublikowała Polska Agencja Prasowa wynika, że 70 proc. Polaków deklaruje, że ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą nie zdecydowałoby się teraz na zmianę pracodawcy.

Co musiałoby nas skłonić do tego by jednak rozejrzeć się za nowym zajęciem? Przedstawione przez PAP we wtorek nowe badanie wskazuje, iż dla 46 proc. pracowników byłby to brak możliwości rozwoju u aktualnego pracodawcy. Dla blisko 60 proc. kwestia rozwoju jest niezbędna do poczucia satysfakcji w życiu zawodowym, a aż 84 proc. twierdzi, że byliby bardziej szczęśliwi, gdyby mieli więcej szans na naukę w miejscu pracy.

Rozwój istotny nie tylko dla Polaków

Z badania wynika, że prawie jedna piąta pracowników (19 proc.) w Polsce wciąż ocenia obecne szanse rozwoju osobistego jako niewystarczające. – Oferowanie możliwości rozwoju jest konieczne, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty w organizacji. Kiedy pracownicy czują, że nie mają wystarczająco wielu możliwości rozwoju osobistego, może to oznaczać, że są już „jedną nogą za drzwiami firmy” – podkreśla cytowany przez PAP Daniel Idźkowski z GoodHabitz.

Badanie pokazuje, że na rozwój stawiają nie tylko polscy pracownicy. Jeszcze większą wagę do tej kwestii przykładają Dania (73 proc. zmieniłoby pracę, jeśli nie mogłoby się rozwijać w obecnej), Portugalia (68 proc.), Szwajcaria (66 proc.), Wielka Brytania (65 proc.) i Szwecja (62 proc.).

