Koniec bezkrólewia w Ministerstwie Finansów? Jest kandydatka

Przypomnijmy, że 7 lutego br. stanowisko ministra finansów stracił Tadeusz Kościński. Dymisja ta miała związek z zamieszaniem, jakie wywołał rządowy Polski Ład. Od tamtego czasu nadzór nad resortem sprawuje premier Mateusz Morawiecki. Wygląda jednak na to, że sytuacja ta zmierza ku końcowi. Z informacji RMF FM wynika, że nowym ministrem finansów może zostać Beata Daszyńska-Muzyczka, obecna prezes państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Daszyńska-Muzyczka jest dobrze oceniana za dotychczasową pracę w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwłaszcza za programy wspierania przedsiębiorców w czasie pandemii. Daszyńska-Muzyczka jest pomysłodawczynią inicjatywy 3W: woda, wodór, węgiel, realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Faworytka Morawieckiego

Daszyńska-Muzyczka – jak zauważa RMF FM – jest zaufaną osobą Mateusza Morawieckiego i to właśnie premier ma forsować jej kandydaturę na ministra finansów. Daszyńska-Muzyczka i Morawiecki przez blisko dwie dekady pracowali razem w banku BZ WBK, którego Morawiecki przez lata był prezesem.

Rozgłośnia przypomina, że partii rządzącej bardzo zależy, by na czele resortu finansów stanęła kobieta, gdyż niemal wszyscy obecni ministrowie to mężczyźni. Do przejęcia ministerstwa po Tadeuszu Kościńskim usilnie przekonywano prezes ZUS prof. Gertrudę Uścińską, ta jednak zdecydowała się pozostać na dotychczasowym stanowisku. Ostatnią kobietą-minister finansów była Teresa Czerwińska, która kierowała resortem od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku.

