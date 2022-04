Kosiniak-Kamysz: Państwowe banki powinny zrezygnować z marży. Po co była ich repolonizacja?

Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego podpowiada rządowi, co powinien zrobić w sprawie kredytobiorców, którzy ze względu na wzrost stóp procentowych, płacą coraz wyższe raty kredytów.

Stopy procentowe w Polsce rosną już od ponad pół roku. To próba reagowania na wysoką inflację, która w marcu dobiła do poziomu 11 proc. Wraz ze stopą referencyjną, która dobiła do poziomu 4,50 proc., rosną także raty kredytów, co bardzo mocno uderza w kredytobiorców.

Szef PSL: Państwowe banki muszą zrezygnować z marży

Swoje rozwiązanie, które miałoby zapobiec części problemów, przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego. W programie Tak Jest na antenie TVN 24, mówił m.in. o konieczności zrezygnowania z marży przez państwowe banki.

– Kredytobiorcom trzeba dzisiaj pomóc. To jest konkret, którego pan prezes (Glapiński – przyp. red.) dziś nie realizuje. My proponujemy, aby państwowe banki zrezygnowały z pobierania marży od kredytów hipotecznych. Szczególnie w bankach państwowych. Po co była ich repolonizacja? – pytał Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Jeśli jest taki problem, to niech w pierwszej kolejności państwowe banki nie pobierają marży. Nałożyły marżę 3 proc., gdy stopy procentowe były bardzo niskie i dziś jej nie zmieniają. Doświadczony bankier Mateusz Morawiecki powinien przekonać swoich kolegów bankierów. Niech pokażą, co potrafią. Jeśli są polskimi bankami, to niech pomogą polskim kredytobiorcom – zaproponował przewodniczący PSL.

