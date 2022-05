Ponad pół miliona złotych za świąteczne życzenia premiera. Nie wszędzie je pokazano

650 tys. zł – tyle Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała na emisję w telewizji i radiu wielkanocnych życzeń premiera Mateusza Morawieckiego. Informację w tej sprawie podał „Presserwis”, któremu dane udostępniło – w trybie dostępu do informacji publicznej – Centrum Informacyjne Rządu.

W zamieszczonym tuż przed Wielkanocą nagraniu premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że to pierwsze od dwóch lat święta, które możemy spędzić w gronie najbliższych, ale upływają one w cieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. W nagraniu widzimy szefa rządu goszczącego w domu, który przyjął uchodźców wojennych zza naszej wschodniej granicy. W materiale premier składa życzenia świąteczne, ale także dziękuje Polakom, którzy okazują wsparcie Ukrainie.





Nagranie w stacjach o największym zasięgu? Niekoniecznie

– Wielkanocne wystąpienia premiera w 2022 r. ukazały się m.in. w stacjach o największym zasięgu – podkreśla Centrum Informacyjne Rządu.

„Pressserwis” zwraca jednak uwagę, że o ile nagranie pojawiło się w TVP i Polsacie, to zabrakło go w TVN. Materiał ukazał się za to w TV Republika i TV Trwam, czyli stacjach o znacznie niższej oglądalności. Spośród stacji radiowych materiał pojawił się w Grupie RMF i Polskim Radiu, ale już nie w Eurozet, spółce będącej właścicielem Radia Zet, drugiej pod względem słuchalności rozgłośni w Polsce.

Z danych przekazanych „Presserwisowi” przez Centrum Informacyjne Rządu wynika, że wartość umów z TVP i Polsatem wynosiła po 150 tys. zł brutto, z Polskim Radiem i Grupą RMF – po 100 tys. zł, a z TV Republika i TV Trwam – po 75 tys. zł.







