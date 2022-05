Czternasta emerytura jeszcze w wakacje? Decyzje już jutro

W zeszłym tygodniu do wykazu prac Rady Ministrów trafił projekt ustawy dotyczący czternastej emerytury, którego autorem jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Z informacji przekazanych przez Money.pl wynika, że rząd zajmie się projektem podczas jutrzejszego posiedzenia. Portal przypomina zapowiedź premiera w tej sprawie, zamieszczoną w miniony weekend na Facebooku. – Na weekend mam dla wszystkich polskich emerytów świetną wiadomość. Już w przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o 14 emeryturze! Spełniamy obietnice i wspieramy polskie rodziny! – napisał szef rządu.





Czternasta emerytura. Dlaczego w tym roku zostanie wypłacona wcześniej?

W projekcie ustawy zaproponowano, by w tym roku czternasta emerytura została wypłacona wraz z regularnie otrzymywanym świadczeniem w sierpniu (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i w październiku). Tymczasem rok temu (kiedy to „czternastka” została wypłacona po raz pierwszy) seniorzy otrzymali dodatek wraz z listopadowymi emeryturami. To oznacza, że w tym roku czternasta emerytura trafiłaby do większości uprawnionych nie przed Bożym Narodzeniem, a jeszcze w wakacje.

O możliwości wcześniejszych wypłat czternastej emerytury mówił pod koniec ubiegłego tygodnia w Radiu Zet wicepremier Henryk Kowalczyk. – Jeśli wzrost cen będzie się utrzymywał, a w sierpniu bądź wrześniu może nastąpić szczyt wzrostów, to wtedy ta „czternastka” będzie bardziej potrzebna niż w listopadzie czy grudniu – powiedział Kowalczyk. – Nie jest wykluczone (wypłata czternastej emerytury w sierpniu – red.). Ja bym za tym optował w przypadku utrzymywania się wzrostu cen. Płaca nadąża za inflacją, natomiast emerytury nie – dodał.

Przypomnijmy, że wysokość czternastej emerytury – podobnie jak wypłaconej w kwietniu trzynastej emerytury – jest równa kwocie emerytury minimalnej, czyli 1338,44 zł. W odróżnieniu od „trzynastki” sierpniowy dodatek nie trafi w pełnej wysokości do wszystkich emerytów i rencistów. Świadczenie we wskazanej wyżej kwocie otrzymają osoby, których wysokość emerytury bądź renty nie przekracza 2900 zł. W przypadku tych, których świadczenie przekracza tę kwotę, dodatek będzie wypłacany w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2900 zł. Czternastej emerytury nie otrzymają seniorzy, których stałe świadczenie przekracza 4188,44 zł.







