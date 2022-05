Soboń o likwidacji WIBOR: Polonia nie zawsze będzie korzystniejsza

Sejm rozstrzygnie dziś kwestie zamiany stawki WIBOR na wskaźnik Polonia, który ma wpłynąć na obniżenie marży banków, która nakładana jest na raty kredytów, a co za tym idzie, obniżenie ich wysokości. Wiceminister finansów ostrzega jednak, że nowy wskaźnik nie zawsze będzie rozwiązaniem idealnym.

– Wskaźnik powinien być rynkowy i odpowiadać realnym kosztom. Ma zmniejszać marżę. WIBOR sprawia, że marża banku jest większa niż rzeczywiste koszty banków. Nie ma jednak jednej stawki, która będzie zawsze korzystniejsza dla kredytobiorców. To samo może się stać ze stawką Polonia za jakiś czas. Trzeba rozmawiać z bankami, aby odpowiednie rozwiązanie wypracować – powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Komisja Europejska obniża prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski

Komisja Europejska zrewidowała prognozę tegorocznej inflacji HICP w Polsce do 11,6 proc. wobec spodziewanych w lutym 6,8 proc., wynika z wiosennej prognozy KE. Prognoza na 2023 r. to inflacja na poziomie 7,3 proc. KE podała jeszcze jedną pesymistyczną prognozą. Dotyczy ona wzrostu PKB. Zdaniem komisji Produkt Krajowy Brutto za 2022 rok wyniesie w Polsce nie 5,5 proc., jak pierwotnie zakładano a zaledwie 3,7 proc. Obniżono także przewidywania na 2023 rok z 4,2 do 3 proc.

– Prognoza Komisji Europejskiej jest analogiczna do tego, co prognozujemy my sami. Nastąpi hamowanie gospodarki. Chodzi o to, aby utrzymać je na poziomie, jaki mamy w tym roku i 2023 roku i zmniejszenie inflacji – skomentował informacje z 16 maja wiceminister finansów. Dodał także, że mimo trudniejsze sytuacji gospodarczej, Polacy nie muszą się obawiać o likwidację popularnych programów socjalnych. – Nie zamierzamy z niczego rezygnować. To, co dziś jest elementem naszej polityki społecznej, będzie oczywiście utrzymane – zapewnił Artur Soboń.

