Prezydent powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego – minister finansów Magdalenę Rzeczkowską, a także szefa resortu rozwoju i technologii Waldemara Budę. Przypomnijmy, że Rzeczkowska objęła resort finansów pod koniec kwietnia, z kolei Buda stanął na czele Ministerstwa Rozwoju i Technologii 8 kwietnia. Rzeczkowska zastąpiła Tadeusza Kościńskiego, który na początku lutego odszedł ze stanowiska, zaś Buda przejął resort po Piotrze Nowaku, którego pod koniec marca zdymisjonował premier Mateusz Morawiecki. Zarówno Nowak jak i Kościński zostali dziś odwołani z Rady Dialogu Społecznego.





„Wyzwania są duże”

– Wyzwania są duże, bo czasy są trudne. Doskonale to państwo wiecie, na co dzień realizując swoje funkcje. Rada Dialogu Społecznego musi się dzisiaj pochylać nad niezwykle trudnymi problemami, które wynikają przede wszystkim z przyczyn obiektywnych, to znaczy z sytuacji międzynarodowej, z wojny, jaką Rosja rozpoczęła na Ukrainie – podkreślał prezydent Andrzej Duda.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej.







