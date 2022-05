Co czwartej rodziny nie stać na organizację komunii. Przyjęcie i tak będzie

Sezon komunijny w pełni. Po raz pierwszy od dwóch lat przyjęcia z tej okazji mogą odbywać się bez ograniczeń i obostrzeń. Być może z tego powodu organizuje je zdecydowana większość polskich rodzin.

Z niedawnego badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że blisko dwie trzecie rodziców (64 proc.) deklarowało, że chce, aby przyjęcia z okazji komunii ich pociech miały bogatą oprawę, by nie zabrakło rozmaitego jedzenia oraz atrakcji dla gości. Jedynie co czwarty rodzic (24 proc.) podkreślił, że nie czuje potrzeby organizowania wystawnego przyjęcia. Z kolei 12 proc. twierdzi, że podchodzi do tej kwestii obojętnie.





„Zastaw się, a postaw się” ma się dobrze

Organizacja przyjęcia komunijnego to bez wątpienia spory wydatek. 72 proc. ankietowanych twierdzi, że jest w stanie sfinansować je z własnych środków, bez zaciągania pożyczki. Niemal co trzeci badany z tej grupy (30 proc.) podkreśla, że pieniądze zdecydowanie nie stanowią w tym wypadku dla nich żadnego problemu. Blisko co czwarta rodzina biorąca udział w badaniu (22,5 proc.) przyznaje, że na organizację przyjęcia komunijnego jej nie stać. Nie oznacza to, że z tego zrezygnują.

– Mimo braku środków finansowych, część Polaków nie zamierza rezygnować z wystawnego przyjęcia. Nasze badanie pokazuje, że wciąż żywe jest powiedzenie „zastaw się, a postaw się”. Przeszło co czwarty rodzic weźmie kredyt lub pożyczkę na wyprawienie imprezy komunijnej. Przy czym, znacznie częściej na takie rozwiązanie zdecydują się osoby, którym zależy na wystawnej uroczystości. W tej grupie odsetek osób, które pożyczą pieniądze, wzrasta do jednej trzeciej. Jednak przyjęcia na kredyt nie unikną też rodzice, którym na hucznym świętowaniu wcale nie zależy. W końcu tradycja zobowiązuje i choć niechętnie, to blisko co dziesiąty zaciągnie zobowiązanie na organizację komunijnego obiadu – komentuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Niemal połowa (47,5 proc.) pożyczających rodziców po pieniądze uda się do banku. Co czwarty zadłuży się u rodziny lub znajomych. Niewiele mniej badanych skorzysta z oferty firmy pożyczkowej (22,5 proc.).

Zasada „zastaw się, a postaw się” ma jednak swoich przeciwników. 35 proc. rodziców biorących udział w badaniu wskazuje, że nie będzie pożyczać pieniędzy, aby wyprawiać przyjęcie komunijne i zdecyduje się w związku z tym na skromniejsze podjęcie gości.

Badanie „Zadłużanie się Polaków na komunię” zostało przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej w marcu 2022 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 221 Polaków, których dzieci przystąpią w tym roku do I Komunii Świętej.







