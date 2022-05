Zapomnisz o nowym obowiązku? Zapłacisz wysoką karę

1 lipca zeszłego roku na mocy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z października 2020 r., ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Nowela ta nakłada na właścicieli lub zarządzających budynkami bądź lokalami posiadającymi źródło ciepła o mocy do 1 MW konieczność rejestracji w CEEB i złożenia deklaracji, odnośnie tego, czym ogrzewane są ich nieruchomości.

Deklaracja ma formę ankiety, w której trzeba będzie podać: imię i nazwisko lub nazwę właściciela bądź zarządcy budynku lub lokalu; adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.





Czas się kończy

Właściciele lub zarządcy nowo powstałych budynków mają zaledwie 14 dni na złożenie deklaracji, z kolei właściciele/ zarządcy istniejących już budynków mają czas do lipca, co oznacza, że na spełnienie obowiązku zostało już bardzo niewiele czasu.

Ile zgłoszeń dotychczas napłynęło? Dane w tej sprawie regularnie przekazuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, instytucja odpowiedzialna za działanie CEEB. Do połowy maja złożono 3 mln 582 tys. 59 deklaracji, podczas gdy ewidencja obejmuje ok. 6,2 mln budynków. To oznacza, że ponad 2,5 mln właścicieli/zarządców budynków nie wypełniło jeszcze nowego obowiązku.

Z danych przekazanych przez Business Insider Polska wynika, że największym brakiem sumienności w tym zakresie wykazują się mieszkańcy gminy Prochowice (woj. dolnośląskie), gdzie zgłoszono do tej pory jedynie 3 proc. budynków. Po drugiej stronie jest inna gmina z Dolnego Śląska, czyli Zawidów, gdzie zgłoszono aż 81 proc. budynków.

Nawet 5 tys. zł kary

Wśród spisanych do tej pory budynków dominują paliwa stałe. Tak ogrzewane jest prawie 2 mln domów w naszym kraju, z czego 1,3 mln wymaga od właścicieli ręcznego „dorzucania” węgla, drewna czy pelletu, a ponad 600 tys. ma wbudowany automatyczny podajnik.

Deklaracje można składać przez internet bądź drogą tradycyjną. Za brak złożenia deklaracji lub wypełnienie jej niezgodnie z prawdą grozi kara. Jej maksymalna wysokość to 5 tys. zł.







