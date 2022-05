Majątek Amazona wsparł kolejną organizację. Czek na 122 mln dol. od MacKenzie Scott

Po rozwodzie z Jeffem Bezosem MacKenzie Scott postanowiła przekazać znaczną część fortuny organizacjom dobroczynnym. Szacuje się, że od 2019 roku przelała na rzecz około 1200 instytucji kwotę zbliżoną do 12 mld dolarów. Na tym nie poprzestanie, gdyż zapowiedziała rozdysponowanie co najmniej połowy wartego 32 mld dolarów majątku. Warto dodać, że wartość ta zmienia się w zależności od tego, na ile wyceniane są akcje Amazona, które otrzymała na mocy umowy rozwodowej.

MacKenzie Scott przekazała 122 mln dolarów jednej organizacji

We wtorek amerykańska organizacja Big Brothers Big Sisters poinformowała o otrzymaniu od MacKenzie Scott darowizny w kwocie 122 mln dolarów.

„Jesteśmy niezwykle wdzięczni za hojność MacKenzie i uznanie, jakim obdarzyła pracę naszych pełnych pasji profesjonalistów i wolontariuszy, którzy są zaangażowani w pracę na rzecz ludzi dzisiaj i przyszłych pokoleń” – napisał Artis Stevens, prezes i dyrektor generalny Big Brothers Big Sisters of America w oświadczeniu.

Udziały w Amazon

W chwili orzeczenia rozwodu Scott stała się najbogatszą kobietą i dwunastą najbogatszą osobą świata. W tym czasie spadła w rankingu najbogatszych i dziś znajduje się w okolicach 36 miejsca, ale ranking miliarderów ma to do siebie, że podlega nieustannym wahaniom – gdy spada cena akcji spółki, na której bogacze opierają swoją fortunę, natychmiast ubożeją nawet o kilka miliardów dolatór, ale wystarczy umocnienie kursu, by ich fortuna wzrosła o kilkanaście miliardów.

W chwili rozwodu otrzymała 25 proc. udziałów w firmie Amazon, światowym potentacie rynku handlu internetowego. Przełożyło się to na 4 proc. akcji firmy. W chwili rozwodu otrzymane akcje warte były 35 mld dolarów, w międzyczasie ich wartość wzrosła nawet do 68 mld dolarów.

MacKenzie Scott daje do zrozumienia, że nie interesuje jej luksusowe życie na jachcie, ale ceni sobie rodzinny spokój. W marcu 2021 roku ponownie wyszła za mąż, a jej wybranek jest nauczycielem fizyki.

