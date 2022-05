Remont największym wiosennym finansowym wyzwaniem Polaków

Badanie „Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2022” Santander Consumer Banku pokazuje, że jako największe wyzwanie finansowe tej wiosny Polacy wskazali domowe remonty. Zaskakiwać może fakt, że remontować zamierzamy bez względu na osiągane dochody – okazuje się, że takie plany ma co trzecia osoba z wynagrodzeniem do 2000 zł netto. Niespodzianką może być również to, że remontowe plany deklaruje najmłodsza grupa badanych w wieku 18-29 lat (47 proc.). Autorzy badania zwracają uwagę, że najpewniej planują oni odświeżenie chociażby wynajmowanych przez siebie pokoi i mieszkań, które często nie są udostępniane podnajmującym w idealnym stanie.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Wiosną myślimy o sfinansowaniu wakacji

Wśród innych finansowych wyzwań tej wiosny jest inwestycja w samochód i nie chodzi tu tylko o plany zakupu nowego pojazdu, ale też naprawę dotychczasowego. Takie plany ma co czwarty uczestnik badania, niemal tyle samo kobiet co mężczyzn. I w tym wypadku zakup bądź naprawę auta planują najmłodsi respondenci (50 proc.). Kolejne wiosenne finansowe wyzwanie wiąże się z tym co po wiośnie, czyli wakacjami. Okazuje się, że co piąty ankietowany deklaruje odłożenie pieniędzy na urlop. Plany w tym zakresie też najczęściej wskazują badani przed 30-stką, częściej to czynią kobiety.

Uczestników badania zapytano, o to w jaki sposób zazwyczaj finansują wiosenne wydatki. Nieco ponad połowa ankietowanych (53 proc.) twierdzi, że oszczędza na ten cel z dużym wyprzedzeniem. Są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Autorzy badania zwracają uwagę, że nie są tu widoczne większe korelacje ze względu na wiek. Oszczędzać zamierza ponad 50 proc. osób z każdej grupy wiekowej poza seniorami powyżej 60-tego roku życia. Niespełna 40 proc. respondentów pokrywa wiosenne wydatki ze swoich bieżących dochodów, w większości robią tak mężczyźni. W tym wypadku przodują osoby po 60-tym roku życia, co najprawdopodobniej wiąże się z faktem, że większość z nich przebywa na emeryturze i nie może liczyć na zastrzyk gotówki z pracy.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w marcu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport









Czytaj też:

Co czwartej rodziny nie stać na organizację komunii. Przyjęcie i tak będzie