Podział majątku po rozwodzie. Dlaczego sąd to ostateczność?

W momencie zawarcia małżeństwa między partnerami powstaje wspólność majątkowa, czyli stan, w którym przedmioty i pieniądze pozyskane w czasie trwania małżeństwa są wspólne. Nie wszystkie, bo Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, które wpływy dotyczą tylko małżonka, który je pozyskał (tak jest na przykład z nagrodami za osiągnięcia sportowe i kulturalne – stanowią majątek osobisty), niemniej te najczęściej występujące, czyli wynagrodzenie, trafiają do wspólnej puli i nie można powiedzieć, że należą tylko do żony lub tylko do męża.

Jeśli małżonkowie nie chcą mieć wspólności, mogą zawrzeć u notariusza umowę majątkową, która popularnie nazywana jest intercyzą.

Z chwilą orzeczenia rozwodu znika wspólność majątkowa i od tej chwili każdy z partnerów zarabia już tylko „dla siebie”. Majątek, który do tej pory był wspólny, trzeba podzielić.

W jaki sposób można dokonać podziału majątku?

Podział majątku może zostać przeprowadzony na kilka sposobów. W przypadku rozwodu orzeczonego przez sąd, to właśnie on decyduje o podziale majątku na podstawie zgłoszonych przez strony roszczeń. W praktyce sądy nie są jednak skłonne orzekać o podziale majątku w postępowaniu rozwodowym, bo to przedłuża postępowanie, więc oddalają taki wniosek.

Tak więc w większości przypadków podział majątku jest dokonywany już po orzeczeniu rozwodu.

Podział majątku można przeprowadzić zarówno na drodze postępowania sądowego albo w umowie zawartej przez małżonków. Są to dwa zupełnie równorzędne sposoby dokonania podziału majątku – piszą na swoim blogu prawnicy kancelarii Lipiński Mierzwicka.

Sądowy podział majątku może trwać latami

Zwracają uwagę, że najczęściej sądowy podział majątku odbywa się w przypadku sporu małżonków, lecz nie zawsze tak jest. „W niektórych wypadkach podział majątku dokonany przez sąd może być mniej kosztowny niż zawarcie przez małżonków stosownej umowy. Nie można nikogo zmusić do zawarcia umowy o podziale majątku. Jeżeli umowa została zawarta pod przymusem, osoba pod tym przymusem będąca może uchylić się od skutków prawnych czynności. W razie sporu małżonków, postępowanie sądowe może zainicjować każdy z małżonków. Sądowy podział majątku powinien obejmować cały majątek wspólny, tj. wszystkie jego elementy. Umowny podział majątku może objąć cały majątek lub być ograniczony do jego części” – wyjaśniają.

To jednak potrwa: sądowe postępowania o podział majątku wspólnego są postępowaniami niezwykle skomplikowanymi i trwającymi często wiele lat. Sąd musi ustalić skład majątku wspólnego, następnie określić wartość poszczególnych składników, a w końcu wybrać sposób dokonania podziału biorąc pod uwagę interesy obu stron, które bardzo często są ze sobą sprzeczne. Wartość poszczególnych składników wchodzących w skład majątku wspólnego szacuje najczęściej biegły sądowy.

Umowa o podział majątku nie wymaga żadnej szczególnej formy, chyba że w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. W takim wypadku podział majątku u notariusza będzie jedynym rozwiązaniem – podpowiadają prawnicy z kancelarii Lipiński Mierzwicka.

Czytaj też:

Rozwody łatwe, jak nigdy wcześniej? Sprawy mają toczyć się poza sądamiCzytaj też:

W tych regionach Polacy rozwodzą się najczęściej. „Konsekwencja wyborów młodych ludzi”