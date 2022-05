Partie będą miały nowy obowiązek. Chodzi o pieniądze

Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych partie polityczne od 1 lipca br. są zobowiązane do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat oraz rejestru umów.

Co będą musiały ujawnić partie?

Aby umożliwić ugrupowaniom realizację tego obowiązku, resort finansów przygotował rozporządzenia, które określają wzory:

rejestru wpłat na rzecz partii politycznej, który będzie zawierać informacje na temat: danych osoby dokonującej wpłaty, wysokości i daty wpłaty;



rejestru umów zawartych przez partię polityczną, który będzie zawierać m.in.: numer, datę i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron umowy, określenie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, tryb zawarcia umowy.



Większa jawność w wydatkach partyjnych to efekt przeprowadzonej jesienią zeszłego roku zmiany kodeksu karnego. Choć partie będą zobowiązane do zamieszczania informacji o zawieranych umowach, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej to – jak zauważała kilka tygodni temu "Rzeczpospolita" – ugrupowania mogą zasłaniać się RODO.

Gazeta przypomniała o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który zapadł w zeszłym roku na korzyść ugrupowania Wiosna. Przypomnijmy, że Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła do WSA wniosek dotyczący partii Roberta Biedronia w związku z odmową udostępnienia wyciągów z rachunków bankowych i skanów umów zawartych przez Wiosnę. Ugrupowanie – nie korzystające z subwencji z budżetu państwa – zasłoniło się RODO, ochroną osób wpłacających. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że partie nie muszą ujawniać wszystkich wydatków, zaś wyciągi z rachunków bankowych partii i faktur otrzymanych lub będących w jej dyspozycji nie są informacją publiczną.

