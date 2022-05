Zwlekał z publikacją oświadczenia majątkowego. Teraz przedstawił aktualne

To była jedna z najkrótszych ministerialnych karier w historii. W połowie października Łukasz Mejza objął stanowisko wiceministra sportu, a w tuż przed Wigilią ogłosił dymisję. Kontrowersje zaczął budzić jeszcze przed wejściem do rządu, m.in. w związku z tym, że zwlekał z publikacją swojego pierwszego oświadczenia majątkowego jako poseł (zaznaczmy, że Mejza nie był posłem od początku kadencji, wszedł do Sejmu na początku zeszłego roku w miejsce zmarłej posłanki PSL Jolanty Fedak) za co został ukarany naganą.

Przypomnijmy, że z tamtego oświadczenia wynikało, że Mejza ma m.in. oszczędności w wysokości ok. 450 tys. zł, posiada udziały w pięciu spółkach handlowych, a także mieszkanie 59 m kw., o wartości ok. 500 tys. zł. Z oświadczenia wynikało, że świeżo upieczony poseł zgromadził dochód w wysokości ponad 1 mln zł za sprawą prowadzenia jednoosobowej działalności pod nazwą Future Wolves.





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Przybyło 50 tys. zł, zmniejszyły się udziały

Z najnowszego oświadczenia majątkowego Mejzy wynika, iż polityk posiada ok. 500 tys. zł oszczędności, co oznacza, że wzbogacił się o około 50 tys. zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak zauważa Onet, znacząco zmniejszyły się udziały byłego wiceministra sportu w dwóch spółkach, których jest współwłaścicielem - Vinci Sport oraz Vinci Sp. z o.o. W 2021 roku udziały przekraczały one liczbę kilkudziesięciu, teraz - jak wynika z oświadczenia - poseł ma w nich niespełna kilka udziałów. Portal przypomina, że o spółkach było głośno w ubiegłym roku - Vinci Sport zaledwie trzy tygodnie po rejestracji chciała uzyskać unijne dofinansowanie. W tym samym czasie identyczny wniosek złożyła Vinci Sp. z o.o. należąca m.in. do sejmowego asystenta wiceministra sportu i żony wspólnika polityka.

Z kolei Future Wolves tym razem przyniosła posłowi dochód na poziomie niemal 240 tys. zł, czyli znacząco mniej niż przed rokiem. W oświadczeniu Mejza podał, że firma zawiesiła swoją działalność. Zwiększyły się natomiast udziały polityka w spółce One Love Wrocław.

Jak wspomniano Mejza pełnił stanowisko wiceministra sportu zaledwie dwa miesiące. Krótki okres urzędowania miał związek z publikacjami Wirtualnej Polski, w których opisano działalność dawnej firmy Mejzy oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w tym dzieciom), m.in. na nowotwory, Alzheimera czy Parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi za niesprawdzone i niebezpieczne. Biznes Mejzy - jak pisał portal - nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich bliskich.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mocno wzbogacił się dzięki obecności w rządzie