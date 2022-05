Oświadczenia majątkowe prezydentów największych miast. Trzaskowski zarobił najmniej

Przypomnijmy, że samorządowcy podobnie jak parlamentarzyści mają czas do końca kwietnia na złożenie oświadczeń majątkowych za zeszły rok, w których zamieszczają m.in. wysokość swoich dochodów i posiadany majątek. Przyjrzeliśmy się oświadczeniom za 2021 roku prezydentów największych polskich miast – Warszawy, Krakowa oraz Łodzi. Dochody czerpane w związku ze sprawowaniem urzędu mogą zaskakiwać.

Trzaskowski zarobił najmniej

Zacznijmy od Rafała Trzaskowskiego, od niemal czterech lat pełniącego urząd prezydenta Warszawy (w 2018 roku wygrał warszawskie wybory w I turze). W 2021 roku włodarz stolicy zarobił za sprawą pełnionego stanowiska w sumie 166 tys. zł. Sporo, ale jak się okazuje na tle prezydentów Krakowa i Łodzi jest to stosunkowo niewielka kwota. W zeszłym roku prezydent stolicy zarabiał wraz z dodatkami ponad 12,5 tys. zł brutto miesięcznie. Na początku tego roku pensja ta została przez warszawskich radnych podwyższona do niemal 18,3 tys. zł brutto. Trzaskowski czerpie dochody nie tylko jednak ze stołecznego ratusza. W ubiegłym roku otrzymał również m.in. ponad 34 tys. zł za za wykłady w Collegium Civitas, czy ponad 18 tys. zł z ZAiKS. W sumie polityk osiągnął w 2021 roku dochód na poziomie 228 tys. 173 zł. Prezydent Warszawy ma również 92 tys. zł oszczędności z czego ponad 57 tys. w złotówkach i 7,5 tys. w euro.





Niemal dwukrotnie większe dochody osiągnął w ubiegłym roku rządzący od 20 lat Krakowem Jacek Majchrowski (po raz pierwszy został prezydentem miasta w 2002 roku w pierwszych bezpośrednich wyborach, później czterokrotnie uzyskiwał reelekcje). Wyniosły one w sumie ok. 454 tys. zł. Dość imponująco wyglądają dochody z pełnienia urzędu prezydenta Krakowa. W 2021 roku osiągnęły one poziom 330 tys. 320 zł, na pozostałą część ubiegłorocznych dochodów 75-letniego Majchrowskiego składa się przede wszystkim emerytura z ZUS w kwocie ponad 117 tys. zł rocznie. Dlaczego prezydent Krakowa zarobił w zeszłym roku więcej niż prezydent Warszawy? Tajemnica tkwi w tym, że dostał podwyżkę znacznie wcześniej, bo już w 2020 roku. Od sierpnia tamtego roku włodarz dawnej stolicy Polski zarabia miesięcznie ponad 20 tys. zł brutto, podczas gdy wcześniej było to ponad 12,5 tys. zł brutto, czyli tyle, ile jeszcze w zeszłym roku otrzymywał prezydent Warszawy. Z oświadczenia majątkowego Majchrowskiego wynika, że może poszczycić się oszczędnościami w złotówkach w kwocie ponad 1,7 mln zł.

Zdanowska pośrodku

Jak na tle prezydentów Warszawy i Krakowa wypada prezydent Łodzi? Okazuje się, że pośrodku. Urzędująca od blisko 12 lat Hanna Zdanowska (po raz pierwszy została wybrana w 2010 roku po chwilowym bezkrólewiu w mieście spowodowanym odwołaniem Jerzego Kropiwnickiego, następnie w 2014 i 2018 roku w cuglach wywalczyła reelekcje) zarobiła w Urzędzie Miasta w zeszłym roku w sumie ponad 202 tys. zł, o niemal 50 tys. zł więcej niż w 2020 roku. To właśnie w ubiegłym roku radni zdecydowali o podniesieniu uposażenia prezydent Łodzi, jej pensja wzrosła z dotychczasowych 12,2 tys. zł brutto do blisko 21,5 tys. zł brutto. Ponadto Zdanowska uzyskała w 2021 roku nieco ponad 15,1 tys. euro za udział w posiedzeniach Komitetu Regionów UE, zarobiła też 5,6 tys. zł brutto na umowę zlecenie. Oszczędności prezydent Łodzi wynoszą 223 tys. zł.







