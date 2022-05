Część właścicieli nieruchomości zapomniała o nowym obowiązku. Pozostał miesiąc

1 lipca 2021 roku na mocy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z października 2020 r., ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Nowela ta nakłada na właścicieli lub zarządzających budynkami bądź lokalami posiadającymi źródło ciepła o mocy do 1 MW konieczność rejestracji w CEEB i złożenia deklaracji, odnośnie tego, czym ogrzewane są ich nieruchomości. Właściciele/zarządcy istniejących już budynków mają czas na złożenie deklaracji do końca czerwca, co oznacza, że pozostał im już tylko miesiąc (w przypadku nowo powstałych budynków czas na wypełnienie obowiązku to zaledwie 14 dni).





RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie





Ponad 3,7 mln deklaracji

Ile deklaracji dotychczas złożono? Z danych przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorotę Cabańską wynika, że jest ich 3,7,mln. Tymczasem CEEB obejmuje ok. 6,2 mln budynków, co oznacza, że 2,5 mln właścicieli/zarządców nieruchomości nie wypełniło jeszcze nowego obowiązku.

Cabańska zwraca uwagę, że na początku intensywność składania deklaracji była niska. I rzeczywiście, śledząc dane Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego widzimy, że w ciągu pierwszych niespełna dwóch miesięcy wpłynęło jedynie niemal 300 tys. deklaracji. Potem jednak z miesiąca na miesiąc było ich coraz więcej.

– Zaczęliśmy współpracować m.in. z kominiarzami oraz gminami, którzy informowali mieszkańców o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB. Stworzyliśmy też ranking gmin gdzie deklaracji było najmniej i bezpośrednio z nimi się kontaktowaliśmy. Kluczowa była też możliwość skorzystania z dodatku osłonowego, co wymagało zgłoszenia źródła ciepła. Obecnie do bazy trafia ok. 40 tys. deklaracji dziennie, co jest dobrym wynikiem, choć wiemy, że ten szczyt dopiero nastąpi teraz wraz ze zbliżaniem się końca czerwca. Apelujemy jednak, by nie czekać z tym na ostatnią chwilę – mówi Cabańska.

Nie zgłosisz? Licz się z surową karą

Z dotychczas złożonych deklaracji wynika, że najpopularniejszym źródeł ogrzewania są kotły na paliwo stałe (2 mln, z czego połowa to kotły pozaklasowe, czyli tzw. kopciuchy). Dominują piece na węgiel, paliwa węglopochodne oraz na drewno. Coraz częściej jednak właściciele nieruchomości korzystają z kotłów gazowych (1,2 mln), oraz pomp ciepła (113 tys.).

Deklaracje można składać przez internet bądź drogą tradycyjną. Za brak złożenia deklaracji lub wypełnienie jej niezgodnie z prawdą grozi kara. Jej maksymalna wysokość to 5 tys. zł.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Jak szybko sprzedać nieruchomość w całym kraju?