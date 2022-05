PZPN z ogromnym zastrzykiem gotówki. Nowym sponsorem jest firma z Polski

Kontrakt między Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN), a firmą InPost został zawarty do 31 lipca 2024 roku z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata. Umowa obejmuje wsparcie wszystkich reprezentacji, co – jak podkreśla w komunikacie prasowym PZPN – jest wyjściem naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu meczami drużyn kobiecych oraz kadr młodzieżowych.

– Jako największa organizacja sportowa chcemy współpracować z najlepszymi na rynku. Kluczowymi graczami, którzy wiedzą jak profesjonalnie działać, by osiągać sukces. Polska firma InPost idealnie spełnia nasze oczekiwania i jesteśmy przekonani, że kooperacja będzie pozytywnie wpływać na oba biznesy – podkreśla cytowany w komunikacie Cezary Kulesza, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Największy w historii kontrakt

Prezes InPost Rafał Brzoska zwraca uwagę, że to największy w historii kontrakt PZPN z prywatną firmą. – Z wielką dumą i radością ogłaszamy – od czerwca InPost jest Strategicznym Sponsorem Reprezentacji Polski, tworząc nowy standard sponsorski reprezentacji, jest to jednocześnie największa umowa sponsorska prywatnej polskiej firmy w historii PZPN. Tak, jak na co dzień towarzyszymy milionom Polaków w codziennych zakupach, tak dziś chcemy razem z nimi wspólnie świętować kolejne sukcesy polskich piłkarzy – mówi Brzoska.

Szczegóły kontraktu nie są znane. Według Sebastiana Staszewskiego z portalu Interia.pl, mowa o kwocie rzędu 8-10 mln zł rocznie.

InPost w ramach umowy uzyskał prawo posługiwania się tytułem „Sponsora Strategicznego Reprezentacji Polski” oraz do wykorzystywania w działalności marketingowej oficjalnego logotypu drużyny narodowej. Umowa gwarantuje m.in. ekspozycję loga firmy na strojach treningowych reprezentacji Polski, nośnikach reklamowych podczas meczów kadry rozgrywanych w naszym kraju, począwszy od jutrzejszego spotkania z Walią. Logo InPost pojawi się także w materiałach marketingowych PZPN oraz ściankach sponsorskich w czasie konferencji prasowych, na stronie internetowej PZPN i stronie „Łączy nas piłka” oraz biletach i programach meczowych.

Jak zauważa w komunikacie prasowym PZPN, sponsoring kadry otwiera przed InPost szereg nowych możliwości dotarcia do potencjalnych klientów, co wpłynie na wprowadzanie specjalnych promocji i pozwoli jeszcze mocniej przeżywać piłkarskie emocje. Od wrześniowych meczów reprezentacji Polski wszystkie bilety będą wysyłane z wykorzystaniem usług InPost.

