Ukraina ma najwyższe stopy procentowe w Europie. Bank centralny podjął trudną decyzję

Powiedzieć, że sytuacja gospodarcza Ukrainy jest trudna, to nic nie powiedzieć. Kraj, który cierpi z powodu zbrodniczej napaści Federacji Rosyjskiej, traci nie tylko na braku możliwości prowadzenia normalnej produkcji, ale także na blokadach eksportu. Ukraina będzie się musiała zmierzyć także z ogromnymi kosztami odbudowy infrastruktury, które już kilka tygodni temu zostały oszacowane przez ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułebę na nawet 1,1 biliona dolarów.

Narodowy Bank Ukrainy podnosi stopy procentowe

W efekcie trudnej sytuacji gospodarczej Narodowy Bank Ukrainy podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych z 10 proc. do poziomu 25 proc., czyli aż o 150 punktów bazowych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, ma to na celu ochronę przychodów gospodarstw domowych i oszczędności w hrywnach. „Na początku agresji Rosji na dużą skalę, Narodowy Bank Ukrainy zdecydował o wstrzymaniu się z jakimikolwiek działaniami dotyczącymi stóp procentowych. Podejście było usprawiedliwione przez psychologiczną presję spowodowaną przez wojnę. Zmiana polityki pieniężnej prawdopodobnie nie przyniosłaby stabilizacji oczekiwań i nie zachęciłaby do utrzymywania oszczędności w hrywnach” – czytamy w komunikacie NBU.

Bank przyznał jednak, że sytuacja szybko się zmieniła i gospodarcze groziło zdolaryzowanie. W rezultacie bank centralny postanowił zwiększyć sprzedaż obcej waluty ze średniej 2 miliardów dolarów w kwietniu i lipcu, do poziomu 3,4 miliarda w maju. NBU zaznaczył, że rezerwy walutowe kraju nadal pozostają zabezpieczone dzięki wsparciu międzynarodowych partnerów.

