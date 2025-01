Lokaty kwartalne. Jest nowy lider rankingu

Jest pierwsze w tym roku zestawienie dotyczące lokat kwartalnych. Ranking przygotował Bankier.pl w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza – nomen omen – lokata.

Lokaty kwartale. 8 proc. do wzięcia

Nowy rok, to nowy lider rankingu, jakim jest Credit Agricole, który na Lokacie Powitalnej oferuje 8 proc. w skali roku. Jest to propozycja skierowana do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i wyrażą zgody marketingowe. Na tym jednak nie koniec, bowiem w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty klienci muszą:

wykonać minimum pięć transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem,

zalogować się minimum raz do aplikacji mobilnej.

Na lokatę można maksymalnie wpłacać 100 000 zł.

Dotychczasowy lider, czyli Lokata Powitalna, tyle że od mBanku zajmuje teraz drugą pozycję w zestawieniu. Proponowane oprocentowanie nie zmieniło się i nadal wynosi 7,50 proc. rocznie. By skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem banku i założyć konto osobiste z kartą debetową. Konieczne jest również wyrażenie zgód marketingowych. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Na najniższym stopniu podium po spadku z drugiego miejsca zajmuje Lokata Promocyjna banku Citi Handlowy, gdzie oprocentowanie podobnie jak przed miesiącem wynosi 6,50 proc. w skali roku (w listopadzie było to 6,80 proc.). Propozycja dostępna jest dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold „6,5% na koncie oszczędnościowym dla klientów Citigold”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości minimum 420 000 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 220 000 zł.

Lokata Plus poza podium

Poza pierwszą trójką znalazła się Lokata Plus od Toyota Banku, która przed miesiącem była wraz z Lokatą Promocyjną wiceliderem rankingu lokat kwartalnych. Spadek jest efektem obniżki oprocentowania z 6,50 do 6,40 proc. rocznie. Piąte miejsce zajmuje NOWYdepozyt 3M Gwarantowany, proponowany przez Bank Nowy. Stawka na tym depozycie to 6,20 proc. w skali roku.

Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się propozycje z oprocentowaniem poniżej 6 proc.