Lokaty bankowe na miesiąc. Mamy dwóch liderów

Serwis Bankier.pl sprawdził, jak na początku roku wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty bankowe na miesiąc. 7 proc. w dwóch bankach

Tym razem liderów rankingu jest dwóch. Pierwsze miejsce zajmują ex aequo NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy, a także Lokata Powitalna od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, gdzie oprocentowanie wynosi 7 proc. Pierwsza z ofert kierowana jest do nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalnie można wpłacać 10 000 zł. W drugim przypadku maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł. Propozycja ta również dotyczy nowych klientów, ale warunków jest znacznie więcej. Pierwszy krok to założenie konta osobistego z oferty banku. Lokata jest zakładana na miesiąc, ale można liczyć na automatyczne przedłużenie depozytu na maksymalnie pół roku po spełnianiu takich wymogów jak:

pierwszy miesiąc – wyrażenie zgód marketingowych,

drugi miesiąc – zapewnienie wpływu na konto w wysokości min. 5000 zł w poprzednim okresie rozliczeniowym,

trzeci miesiąc – zapewnienie wpływu na konto w wysokości min. 5000 zł i wykonanie min. 3 transakcji kartą na kwotę min. 1000 zł (w poprzednim okresie rozliczeniowym), a od czwartego okresu promocyjnego zapewnienie salda w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego w wysokości min. 5000 zł i dokonanie min. 3 transakcji kartą w poprzednim okresie rozliczeniowym na kwotę nie niższą niż 1000 zł.

Lokata Plus w górę

Na kolejnych miejscach znalazły się lokaty ze znacznie niższym oprocentowaniem. Wiceliderem zestawienia jest Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank z oprocentowaniem na poziomie 5,80 proc. To wzrost w porównaniu z grudniem, kiedy to stawka wynosiła 4,90 proc. Podwyżka zaowocowała awansem w rankingu lokat – z 4 na 2 pozycję. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta w instytucji. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Na trzecie miejsce rankingu spadł dotychczasowy wicelider, czyli Lokata Urodzinowa od Banku Millennium, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc., czyli tyle samo co przed miesiącem. Z propozycji mogą skorzystać posiadacze konta w banku w ciągu 30 dni od swoich urodzin. Lokatę należy założyć przez aplikację mobilną. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

