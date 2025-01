Wielki powrót w 2025 roku. Ta lokata będzie hitem

Serwis Bankier.pl opublikował pierwszy w tym roku ranking najlepszych lokat na rynku. Jego czołówkę zdominowały lokaty krótkoterminowe – od 1 do 6 miesięcy.

Najlepsze lokaty krótkoterminowe. Wielki powrót

Liderem jest bank Credit Agricole, który po miesiącu przerwy przywrócił swoją Lokatę Powitalną. W odróżnieniu od obowiązującej w listopadzie zeszłego roku oferty, teraz możemy liczyć na oprocentowanie na poziomie 8 proc. w skali roku (poprzednio było 7,50 proc.), co jest najlepszą w tej chwili propozycją na rynku. Skrócony został okres depozytu – z sześciu do trzech miesięcy, a maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł (w listopadzie było to 75 000 zł).

Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Skierowana jest ona do nowych klientów, którzy założą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe i w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty:

wykonają minimum pięć transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodem Blik,

zalogują się minimum raz do aplikacji CA24 Mobile.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje lider wśród lokat bankowych na pół roku, czyli Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Proponowane oprocentowanie to 7,60 proc. rocznie. Oferta ta również jest skierowana do nowych klientów, którzy muszą założyć konto osobiste i spełnić wymogi jednej z dwóch grup:

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na min. 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Warunki trzeba spełniać przez dwa kolejne miesiące. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Królują „siódemki"

Na podium znalazła się Lokata Powitalna, tyle że od mBanku. Jest to grudniowy lider wśród lokat kwartalnych, proponujący oprocentowanie na poziomie 7,50 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem banku i założyć konto osobiste z kartą debetową. Konieczne jest również wyrażenie zgód marketingowych. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Na kolejnych miejscach zestawienia znalazła się trzy lokaty, proponujące stawkę na poziomie 7 proc. Chodzi o miesięczne lokaty NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, którą proponuje Bank Nowy oraz Lokata Powitalna od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, a także dwumiesięczna Lokata Mobilna na Start od VeloBanku.

