Lokaty bankowe w grudniu. 8 proc. w trzech bankach

HREIT przeprowadziło analizę dotyczą lokat bankowych. Z zebranych danych wynika, że pod koniec grudnia średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wynosi 5,53 proc. To nieznacznie mniej niż miesiąc temu.

Bartosz Turek, główny analityk HREIT zwraca uwagę, że poziom oprocentowania depozytów związany jest z tym, co dzieje się ze stopami procentowymi. Te od października zeszłego roku pozostają na niezmienionym poziomie (główna stopa referencyjna wynosi 5,75 proc.), ale rynek finansowy cały czas próbuje przewidzieć co stać się może w przyszłości.

– Ostatnio atmosferę podgrzał prezes NBP. Na początku grudnia zapowiedział on bowiem, że na cięcia stóp procentowych będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Zamiast marca 2025 roku padła zapowiedź łagodzenia polityki monetarnej dopiero w 2026 roku. Rynek bankowy nie uwierzył jednak w pełni w te zapewnienia. Notowania kontraktów terminowych faktycznie przestały wskazywać marzec jako moment łagodzenia polityki monetarnej, ale teraz w tym kontekście mówi się raczej o wiośnie 2025 roku. I choć są to jedynie efekty spekulacji pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, to są one ważne z punktu widzenia naszych portfeli. Notowania te są emanacją oczekiwań, a więc pokazują nam też jak banki widzą przyszłość kosztu pieniądza w Polsce – wyjaśnia Turek.

Ekspert wskazuje, że w konsekwencji przedłużające się oczekiwanie na łagodzenie polityki monetarnej „bije po kieszeni kredytobiorców, martwi osoby, które marzą o zakupie własnego mieszkania, ale cieszy oszczędzających". Każdy kolejny miesiąc bez cięć stóp procentowych daje bowiem dodatkowy czas na korzystanie z dotychczasowego oprocentowania depozytów.

Lokaty bankowe w grudniu. Gdzie 8 proc?

Grudniowa oferta depozytowa została poprawiona względem listopada w trzech bankach. Pogorszenie promocyjnych ofert depozytowych odnotowano w pięciu instytucjach.

Jak wspomniano, średnie oprocentowanie wyniosło w grudniu 5,53 proc., ale nie brakuje ofert, gdzie można liczyć nawet na 8 proc. w skali roku. Chodzi o:

Konto Lokacyjne (oferta banku BNP Paribas z której można skorzystać do końca marca 2025 r.),

Konto Mega Oszczędnościowe (lokata na 3 miesiące Alior Banku),

Elastyczne Konto Oszczędnościowe (lokata na 3 miesiące VeloBanku).

HREIT zwraca uwagę, że atrakcyjne oprocentowanie wiąże się jednak z dodatkowymi warunkami. Klasycznymi „gwiazdkami” są limit kwoty, krótki okres korzystania z promocyjnego oprocentowania oraz kierowanie tych ofert do nowych klientów lub co najmniej osób, które przynoszą do banku nowe środki. Nierzadko warunkiem koniecznym jest też aktywne korzystanie z dodatkowych produktów (karta, konto, aplikacja mobilna). Do tego bardzo często, jeśli chcemy cieszyć się z wyższego oprocentowania, to musimy nie tylko regularnie zasilać konto lub utrzymywać minimalne saldo na rachunku, ale też aktywnie korzystać z usług płatniczych (karty lub BLIKa). Co najmniej kilka banków wymaga ponadto od osób zakładających depozyty udzielania tzw. zgód marketingowych. To znaczy, że promocyjne oprocentowanie będzie naliczane, ale dopiero wtedy, kiedy pozwolimy pracownikom banku kontaktować się z nami w sprawach sprzedaży innych produktów lub usług.

– Efekt tego jest taki, że jedni znajdują satysfakcję w przenoszeniu oszczędności po kilka razy w roku z banku do banku, aby za każdym razem zyskać dodatkowych 100, 200 czy np. 300 złotych odsetek, a inni rezygnują z takiej żonglerki – podsumowuje Bartosz Turek.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na rok. „Piąteczki" w pięciu bankachCzytaj też:

Lokaty bankowe na miesiąc. Nawet 7 proc. do zgarnięcia