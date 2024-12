Kiepskie wieści dla kredytobiorców. Jest decyzja ws. stóp procentowych

W środę zakończyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium po raz 13. zdecydowało o pozostawieniu ich na niezmienionym poziomie.

Stopy procentowe bez zmian

Tym samym stopy procentowe w Polsce kształtują się na następującym poziomie:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Dzisiejsza decyzja RPP nie jest zaskoczeniem. Eksperci spodziewali się utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, a i sami przedstawiciele Rady dawali do zrozumienia, że przełomu nie będzie.

Kiedy obniżka stóp procentowych?

Kiedy można spodziewać się obniżki stóp procentowych? Głos w tej sprawie zabrała w niedawnym wywiadzie dla RMF FM wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marta Kightley. Z wypowiedzi wiceszefowej banku centralnego wynika, że w najbliższych miesiącach obniżki stóp procentowych raczej nie należy się spodziewać.

– Na razie jesteśmy w takim momencie, że inflacja idzie do góry. To nie jest dobry moment na obniżanie stóp procentowych – powiedziała Kightley. – Po marcowej projekcji Rada Polityki Pieniężnej będzie wiedziała trochę więcej: co się stało z cenami energii, o ile wzrosła inflacja i wtedy będzie podejmowała decyzje – dodała.

Dopytywana, kiedy możemy spodziewać się obniżek stóp procentowych, wiceszefowa NBP powtórzyła, że wszystko będzie zależało od danych dotyczących inflacji. – W marcu będzie już wiadomo, co się stało z inflacją w pierwszym kwartale i czy ona schodzi. (...) Wydaje mi się, że wtedy można liczyć na to, że powoli będą te decyzje podejmowane – powiedziała wiceprezes banku centralnego.

