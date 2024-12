Kiedy będzie obniżka stóp procentowych? To nie jest dobra wiadomość

Wysokie raty kredytów to jedno z największych zmartwień młodych ludzi. Z powodu podniesienia stóp procentowych raty kredytów wzrosły niektórym kredytobiorcom o 100 proc. Taka sytuacja utrzymuje się już od 2021 r., kiedy to Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Od października 2021 r. stopy rosły, a kredytobiorcy coraz mocniej zaciskali pasa. Obecnie stopa referencyjna wynosi 5,75 proc., co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie.

O ile wzrosły raty kredytów?

Z powodu podwyżek stóp procentowych od 2021 r. wzrosły wszystkie raty kredytów. Najmocniej odczuły je osoby, które wzięły wysoki kredyt stosunkowo niedawno i nie miały dużej zdolności kredytowej. W takiej sytuacji raty mogły wzrosnąć nawet dwukrotnie (np. z 1500 zł do ponad 3 tys. zł miesięcznie) i znacznie obciążyć domowy budżet. Z powodu podwyżek stóp rząd zdecydował o wprowadzeniu wakacji kredytowych.

Ta forma pomocy od państwa nie będzie jednak kontynuowana w 2025 r. Od dłuższego czasu mówi się głośno o tym, że stopy procentowe powinny zacząć spadać. Europejski Bank Centralny już je obniża, a kredytobiorcy, który zaciągnęli kredyty w euro, będą mogli odetchnąć. Czy to samo czeka osoby, które zaciągnęły kredyt w złotówkach?

Kiedy RPP obniży stopy procentowe?

Mimo zapowiadanych obniżek stóp procentowych wiele wskazuje na to, że nie nastąpi to zbyt szybko. Eksperci szacują, że w grudniu obniżek nie będzie, a stopa referencyjna pozostanie na tym samym poziomie 5,75 proc. Co więcej, pierwsze obniżki RPP miałaby ogłosić dopiero w maju 2025 r., a więc w drugim kwartale przyszłego roku.

Czytaj też:

Kiedy mieszkania zaczną tanieć? Analitycy bankowi wskazali konkretny momentCzytaj też:

Znów zamieszanie w sprawie frankowiczów. Czy TSUE obroni banki?