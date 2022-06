Będzie 500 plus dla małżeństw? Należy spełnić jeden warunek

Od sześciu lat przyznawany jest w Polsce program 500 plus na dziecko, tymczasem pojawiła się inicjatywa w sprawie wprowadzenia podobnego świadczenia dla dorosłych, konkretnie dla małżeństw. By otrzymać 500 zł nie wystarczy jednak zalegalizować związku, trzeba w nim jeszcze przetrwać i to niemało, bo minimum 40 lat. Do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie.

Petycja ws. 500 plus dla małżeństw

Autorzy petycji w piśmie skierowanym do Sejmu, którego treść przytacza „Fakt” zwracają uwagę m.in. na trudną sytuację finansową seniorów. – Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo+. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starsza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich – piszą autorzy petycji.

W piśmie zwrócono uwagę na wysokie koszty m.in. lekarstw, które trudno pokryć z otrzymywanych regularnie świadczeń emerytalnych. Autorzy petycji podnoszą jeszcze jedną kwestię. – Niestety, dziś długoletnie małżeństwo nie jest w modzie. Nawet w ogóle małżeństwo! Takich małżeństw jak nasze, 50 lat, tak naprawdę nie jest wiele. Budżet naszego państwa, jesteśmy o tym przekonani, na pewno wytrzyma takie koszty – podkreślono w petycji.

To że małżeństwo nie jest w modzie potwierdzają przytoczone przez tabloid dane Głównego Urzędu Statystycznego z których wynika, że w 2020 roku zawarto 145 tys. małżeństw, o blisko 40 tys. mniej niż rok wcześniej, a zarazem najmniej od 30 lat. Trzeba jednak pamiętać, że był to rok pandemii i wprowadzonych w związku z nią ograniczeń, które przez pewien czas de facto uniemożliwiały organizację wesel.

Była minister chwali pomysł

Z entuzjazmem do pomysłu wprowadzenia 500 plus dla małżeństw podchodzi eurodeputowana PiS Elżbieta Rafalska, która pełniąc przed kilku laty stanowisko ministra rodziny i polityki społecznej wprowadzała 500 plus na dziecko. – Piękna inicjatywa. Dzisiaj tyle małżeństw się rozpada, dlatego ten pomysł trzeba przemyśleć. To także element polityki prorodzinnej – mówi w rozmowie z „Faktem” Rafalska.

Według byłej szefowej resortu rodziny i polityki społecznej warto zastanowić się, czy 500 plus wypłacać parom z 40-letnim, czy 50-letnim stażem. Zdaniem Rafalskiej należy rozważyć też wprowadzenie jednorazowego świadczenia.

