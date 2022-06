Polacy niechętni wobec firm pozostających w Rosji. Szczególnie wobec jednej

Dziś 105 dzień ataku Rosji na Ukrainę. Po 24 lutego wiele firm dotychczas działających w kraju Władimira Putina zdecydowało o wycofaniu się z tamtejszego rynku. Okazuje się, że decyzja ta budzi zrozumienie zdecydowanej większości Polaków. Z badania przeprowadzonego przez agencję Inquiry wynika, że aż 82 proc. respondentów popiera firmy, które opuściły Rosję. Szczegóły badania ujawnia „Rzeczpospolita”.

Popieramy firmy wychodzące z Rosji

Z badania wynika, że połowa Polaków deklaruje, że dalsza obecność danej firmy w Rosji wpływa na ich decyzje co do zakupu produktów danej marki. Badanie wyraźnie pokazuje, że podejmując decyzje zakupowe, zwracamy uwagę na to, czy dana marka kontynuuje swoją działalność na rynku rosyjskim. Autorzy badania zwracają uwagę, że obecność w Rosji ma większe znaczenie dla osób po 45 roku niż w najmłodszej grupie badanych w wieku 18-24 lata.

– Widać wyraźnie, że Polacy są niezwykle mocno zaangażowani w kwestie związane z wojną na Ukrainie. Nie tylko pomagamy, ale również codziennie podejmujemy decyzje i działania mogące wpłynąć na sytuację. Presja ma sens i można odnieść wrażenie, że większość z nas rzeczywiście w to wierzy – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

Leroy Merlin symbolem

Z badania wynika, że marką, którą najmocniej kojarzymy z dalszym funkcjonowaniem na rosyjskim rynku jest Leroy Merlin (42 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się Auchan (36 proc.) i Decathlon (23 proc.). Tuż za podium znalazło się Nestle (16 proc.). Marka ta podkreśla, że wycofała się z Rosji, ale nadal oferuje tam m.in. produkty dla dzieci. Połowa uczestników badania przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z zakupu dotychczas wybieranej marki z powodu jej dalszej obecności na rynku rosyjskim. Marką porzucą z tego powodu najczęściej jest Leroy Merlin. Wielu konsumentów decyduje się wówczas na skorzystanie z oferty konkurencji, np. Castoramy.

Jakie marki kojarzymy natomiast z wycofaniem się z Rosji? W tym wypadku Polacy najczęściej wskazywali McDonald’s (50 proc.). Na podium znalazły się również IKEA i Coca Cola (odpowiednio 40 proc. i 39 proc.).

Czytaj też:

Media spekulują, że Auchan chce zrezygnować z biznesu w Rosji. Zapytano u źródła