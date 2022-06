Chiny wspierają Rosję. Gigantyczny wzrost importu z kraju Putina

W pierwszych tygodniach wojny mogło wydawać się, że współpraca Rosji z Chinami załamie się i Państwo Środka wbrew oczekiwaniom Władimira Putina nie wyciągnie wobec Kremla pomocnej dłoni. Okazuje się, że jest inaczej. Jak podaje Bankier.pl, w maju import z Rosji do Chin wzrósł aż o 80 proc. w porównaniu z majem 2021 roku. To najwyższa dynamika wzrostu importu wśród głównych partnerów handlowych Chin. Cena towarów sprowadzonych z kraju Władimira Putina po raz pierwszy przekroczyła 10 mld dolarów.

Wzrost o 15,5 proc. w porównaniu z kwietniem

W porównaniu z kwietniem import z Rosji do Chin wzrósł o 15,5 proc. Co ciekawe z niemal identycznym wzrostem mamy do czynienia w przypadku USA (15,4 proc.). Z większym wzrostem mamy do czynienia, jeśli chodzi o zakupy z Australii (17,5 proc.).

Z danych, które przytacza Bankier.pl wynika, że w rankingu największych eksporterów do Chin Rosja plasuje się na siódmym miejscu za Tajwanem, Koreą Południową, Japonią, USA, Australią i Brazylią.

Rosjanie sprzedają Chińczykom głównie węglowodory – ropę, produkty naftowe, gaz czy węgiel. Odpowiadają one za ok. 70 proc. importu z tego kierunku do Państwa Środka. Dane dotyczące zakupów za maj nie są jeszcze znane, natomiast za wzrost zakupów w kwietniu wobec marca odpowiadały przede wszystkim LNG (+350 mln dol.) i węgiel kamienny (+278 mln dol.).

O zakupie przez Chiny rekordowych ilości węgla w kwietniu informowało niedawno CNN. Między marcem a kwietniem chiński import węgla z Rosji niemal podwoił się, osiągając 4,42 mln ton. Rosja wyprzedziła Australię jako drugi co do wielkości dostawca Chin i odpowiada za 19 proc. importu węgla, w porównaniu z 14 proc. udziałem w marcu. Z przywołanych przez CNN danych firmy Kpler wynika, że w kwietniu sprowadzono z Rosji rekordową liczbę 1,09 mln ton węgla koksującego drogą morską, o 10 proc. więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. CNN zwróciło również uwagę na fakt, że Chiny zniosły w kwietniu cła importowe na wszystkie rodzaje węgla, co według analityków przyniesie korzyści głównie rosyjskim dostawcom.

