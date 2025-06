Wielki kryzys w motoryzacji. Fabryki na całym świecie mogą stanąć

Trwająca wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami uderza w przemysł motoryzacyjny. Producenci aut ostrzegają przed niedoborami kluczowych surowców, bez których dalsza produkcja stanie się niemożliwa. Sojusz Alliance for Automotive Innovation, w skład którego wchodzą giganci branży, tacy jak General Motors, Hyundai, Toyota czy Volkswagen, bije na alarm – w wielu miejscach na świecie fabryki mogą zostać całkowicie wstrzymane lub mocno ograniczyć produkcję.

Zagrożenie dla branży

Bezpośrednią przyczyną zagrożenia są nowe chińskie ograniczenia eksportowe na metale ziem rzadkich, obowiązujące od kwietnia 2025 roku. Chiny kontrolują rynek tych surowców, niezbędnych do produkcji nie tylko pojazdów elektrycznych, ale i całej gamy komponentów, takich jak silniki, alternatory, układy wspomagania, reflektory czy pasy bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie mają magnesy neodymowe, które są kluczowe także dla innych gałęzi przemysłu – od elektroniki po zbrojeniówkę.

Chociaż problem nie dotyczy bezpośrednio samych chińskich producentów, to w pozostałych częściach świata sytuacja staje się coraz bardziej napięta. W Indiach producenci, m.in. Maruti Suzuki, Mahindra i Tata Motors, już zapowiadają przestoje na liniach produkcyjnych. W USA branża liczy dni do konieczności wprowadzenia ograniczeń w produkcji, choć firmy będą starały się jak najdłużej utrzymać linie dla modeli o wysokiej marży.

Trump oskarża Chiny

Do administracji Donalda Trumpa trafił apel o interwencję. Według Reutersa, w kwietniu 2025 roku eksport metali ziem rzadkich z Chin spadł aż o połowę. Spowodowane jest to nowymi procedurami administracyjnymi dotyczącymi licencji eksportowych. W trudnej sytuacji znalazł się m.in. Bosch, globalny dostawca podzespołów, który wciąż nie uzyskał niezbędnych zgód na eksport z Chin. Co ciekawe, kilku mniejszych dostawców Volkswagena poradziło sobie z biurokracją szybciej.

W odpowiedzi na napięcia Donald Trump oskarżył Chiny o łamanie umów, podczas gdy Pekin zarzucił USA nadużycia w kontroli półprzewodników. Branża motoryzacyjna czeka na polityczne decyzje, które zdecydują o dalszych losach produkcji.

