Pogarszają się notowania CD Projekt. Dziś kolejny spadek

W czasie czwartkowej sesji kurs CD Projektu spadł do poziomu 93,95 zł, tracąc 9,12 proc. To najgorszy wynik od grudnia 2017 roku. Pogarszające się notowania to – jak zauważa Bankier.pl – reakcja na pojawienie się na szerokim rynku nowej rekomendacji. Analitycy Bank of America obniżyli cenę docelową akcji CD Projektu do 55 zł i uważają, że kurs zachowa się "gorzej od rynku".

Dalsze spadki

Jak sytuacja wygląda dziś rano? Kurs CD Projektu odnotował dalszy spadek, tym razem do poziomu 93,70, tracąc 0,27 proc. W opinii Bank of America rynek jest zbyt optymistyczny w ocenie sukcesów zapowiedzianych dodatków do gier CD Projekt w 2023 roku, a nowe gry z kategorii premium mogą być wydane w najlepszym razie dopiero w 2026 roku.

Bankier.pl przypomina, że na początku tego roku analityk nowojorskiej firmy inwestycyjnej AllianceBernstein, przewidywał, że cena akcji CD Projekt może spaść poniżej 150 zł. (wówczas kurs wynosił ok. 190 zł). Prognoza ta spełniła się w kwietniu, po publikacji wyników za zeszły rok. Następnie w kwietniowej wycenie analityków z Credit Suisse, pojawił się poziom 100 zł jako cena docelowa. Sprawie przyjrzeli się też polscy eksperci z DM PKO BP i DM BOŚ, którzy w rekomendacji wyznaczyli 115 zł w pierwszym przypadku i 90 zł w drugim.

Przypomnijmy, że CD Projekt to dominująca spółka Grupy kapitałowej CD projekt, wydawcy i producenta gier komputerowych z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Krakowie, Wrocławiu oraz Los Angeles.

